Кино
Вышел трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»Fancy Journal15:32
Sony Pictures представили дебютный трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» с Томом Холландом и Джейком Джилленхолом в главных ролях.
Fancy Journal15:32
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Происшествия
На месте аварии под Воронежем нашли восьмого погибшего
Обновлено в 14:43
Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:00
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Политика
ЕС отреагировал на провал сделки по Brexit
В структурах ЕС и странах Европы отреагировали на провал соглашения по Brexit, предложенного главой правительства Великобритании Терезой Мэй.
Обновлено в 15:54
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Боевики атаковали отель в столице Кении
Обновлено в 10:57
Политика
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В Британии запустили процесс вотума недоверия премьер-министру Мэй
Процедура вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй запущена лидером оппозиции, лидером лейбористов Джереми Корбином.
Обновлено в 15:37
Политика
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.
Обновлено в 18:22
Политика
«Укроборонпром» возобновит производство самолетов «Руслан»
Обновлено в 11:14
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Автоспорт
Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:30
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Космос
На Луне взошел высаженный китайским зондом «Чанъэ-4» хлопок
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Помпео обвинил Иран в нарушении резолюции СБ ООН
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в нарушении резолюции Совбеза ООН из-за запуска ракеты-носителя со спутником.
Обновлено в 18:26
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Гандболисты сборной России уступили команде Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира в Германии.
Обновлено в 11:08
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Политика
Суд продлил арест 20 украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил арест 20 украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении границы России.
Обновлено в 17:49
Экономика
Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок
Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Семь человек погибли в массовом ДТП под Воронежем
После ДТП автомобили вспыхнули. На 166 километре трассы «Курск-Борисоглебск» произошла авария, унесшая жизни сразу семерых людей.
Обновлено в 08:36
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Происшествия
Директор торговой точки «Евросети» найден мертвым в Новой Москве
В Новой Москве найдено тело директора торговой точки «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.
Обновлено в 10:56
Экономика
Правительство предлагает по-новому считать число бедных в РФ
Минтруд РФ к следующему году разработает новую методику оценки уровня бедности в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 04:10
Культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг
Американская актриса и певица, обладательница трёх премий «Тони», «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар» Кэрол Ченнинг скончалась в возрасте 97 лет.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД
Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.
Обновлено в 17:18