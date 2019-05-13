Кино

Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»Российская газета 04:13

В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
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HBO показал пятую серию финального сезона «Игры престолов»

РЕН ТВ00:36

Появился трейлер финальной серии «Игры престолов»

РИА Новости04:22

HBO опубликовал тизер финальной серии «Игры престолов»

РБК03:32

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Известия02:27

Опубликован тизер финальной серии «Игры престолов»

RT на русском04:25

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Газета.Ru01:12

HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов»

Snob.ruвчера в 22:58
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Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество

Американцы массово дают детям имена персонажей «Игры престолов»

Имена персонажей сериала HBO "Игра престолов" становятся все более популярными у американских родителей.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 03:11
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Финансы

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Политика

Зеленскому грозит штраф или тюрьма

Наказание за нарушение тайны голосования предполагает штраф до 5100 гривен (около 13 тысяч рублей).
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео

Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 03:07
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 20:48
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Общество

В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»

Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Футбол

Три голевые передачи Дзюбы помогли «Зениту» обыграть ЦСКА

Обновлено вчера в 14:35
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Общество

Зверев пришел в суд по делу о пикете в защиту Байкала в короне

Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
Теннис

Хачанов и Медведев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний и попала на видео

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова упала во время приседаний на съемках программы.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит «умную бомбу» КАБ-250

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.
Обновлено в 04:04
ЖКХ

В столице начали отключать горячую воду

В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Футбол

Флоренци: «Роналду думает, что может делать всё что угодно»

Роналду - обладатель "Золотого мяча" и думает, что может делать все что угодно.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 00:23
Авто

Авторынок США продолжил снижение в апреле

Обновлено в 04:33
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В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
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