Кино
Вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»
Вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»ТАСС03:31
В конце видео стихии сталкиваются. "Игра престолов" - американский фэнтезийный телесериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Ранее стало известно, что последний сезон сериала выйдет в апреле 2019 года, точная дата премьеры пока не сообщалась.
ТАСС03:31
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