Кино

Вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»
ТАСС
03:31

В конце видео стихии сталкиваются. "Игра престолов" - американский фэнтезийный телесериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Ранее стало известно, что последний сезон сериала выйдет в апреле 2019 года, точная дата премьеры пока не сообщалась.
ТАСС03:31

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Вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»

ТАСС03:31

HBO выпустила тизер последнего сезона «Игры престолов»

RT на русском02:50

Опубликован первый тизер последнего сезона «Игры престолов»

Газета.Ruвчера в 21:11

HBO выпустил новый тизер восьмого сезона «Игры престолов»

Snob.ruвчера в 18:45

Опубликован тизер финального сезона «Игры престолов»

Телеканал 360°вчера в 18:17

Опубликован тизер финального сезона «Игры престолов»

Life.ruвчера в 17:53

HBO выпустил тизер к последнему сезону «Игры престолов»

Дождьвчера в 17:31
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