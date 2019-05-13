Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»Lenta.ru 05:07

Премьера финальной серии восьмого сезона состоится в ночь на 20 мая. Ранее в мае сообщалось, что поклонники сериала обнаружили предсказание о концовке «Игры престолов» в финале второго сезона.
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HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Известия02:27

Опубликован тизер финальной серии «Игры престолов»

RT на русском04:25

Появился трейлер финальной серии «Игры престолов»

РИА Новости04:22

HBO опубликовал тизер финальной серии «Игры престолов»

РБК03:32

Опубликован тизер последней серии «Игры престолов»

ТАСС06:19

«Чернобыль» обскакал «Игру престолов»

Газета.Ru03:52

HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов»

Snob.ruвчера в 22:58
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В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
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В России могут усложнить процедуру развода

В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
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Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
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Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
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Авто

BMW превратила i8 Roadster в машину безопасности для Formula E

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В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
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Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Политика

Французский депутат предложил ЕС прекратить «антироссийскую истерию»

Странам ЕС следует изменить и политику по отношению к НАТО. Французский депутат призвал избавиться от «антироссийской истерии».
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Политика

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На майские праздники в Крым со стороны Украины въехали более 100 тысяч гостей из дальнего и ближнего зарубежья.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

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Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
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Космос

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Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1

Обновлено вчера в 13:55
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Александр Цекало познакомил своих детей с молодой женой Дариной Эрвин

Российский продюсер Александр Цекало, который весной текущего года, женился на 27-летней модели и художнице Дарине Эрвин, оставив ради нее супругу Викторию Галушко, настроен по отношению к избраннице очень серьезно.
Обновлено в 02:56
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

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Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100

Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

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Автоспорт

Никита Мазепин проведёт тесты в Mercedes

Обновлено в 05:56
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

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Обновлено в 03:28
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Экономика

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб." - сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.
Обновлено в 04:38
Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Обновлено в 05:13
Технологии

Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур

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Политика

Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении

Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
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