Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»Lenta.ru 05:07

Премьера финальной серии восьмого сезона состоится в ночь на 20 мая. Ранее в мае сообщалось, что поклонники сериала обнаружили предсказание о концовке «Игры престолов» в финале второго сезона.
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Опубликован тизер последней серии «Игры престолов»

ТАСС06:19

Опубликован тизер финальной серии «Игры престолов»

RT на русском04:25

«Чернобыль» обскакал «Игру престолов»

Газета.Ru03:52

Тизер последнего эпизода «Игры престолов» появился в Сети

Телеканал 360°04:08

HBO опубликовал тизер финальной серии «Игры престолов»

РБК03:32

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Известия02:27

Появился трейлер финальной серии «Игры престолов»

РИА Новости04:22
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Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
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Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения административного дела.
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Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
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Происшествия

СК направил в прокуратуру дело участников «Нового величия»

Следственный комитет РФ направил в прокуратуру уголовное дело в отношении восьми участников экстремистской молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем.
Обновлено в 06:12
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Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
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Происшествия

В Оренбуржье двух женщин осудили за покупку средства для снижения веса

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Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал

Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Общество

Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Майские праздники в России не будут сокращены. Власти выступают за то, чтобы эти выходные оставались длинными.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
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Политика

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Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Известиям» оценил вероятность того, что при избранном президенте Украины Владимире Зеленском отношение Киева к полуострову изменится.
Обновлено в 05:17
Политика

Верховная рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе

Сегодня, 13 мая, на согласительном совете фракций Верховной рады спикер Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Зеленского уже на этой неделе.
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Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах

Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
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ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг

ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
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Раскрыты возможности iPhone нового поколения

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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Политика

Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса

В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
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