Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»Lenta.ru 05:07

Премьера финальной серии восьмого сезона состоится в ночь на 20 мая. Ранее в мае сообщалось, что поклонники сериала обнаружили предсказание о концовке «Игры престолов» в финале второго сезона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Опубликован тизер заключительного эпизода «Игры престолов»

News.ru10:24

Опубликован тизер последней серии «Игры престолов»

ТАСС06:19

«Чернобыль» обскакал «Игру престолов»

Газета.Ru03:52

Тизер последнего эпизода «Игры престолов» появился в Сети

Телеканал 360°04:08

HBO опубликовал тизер финальной серии «Игры престолов»

РБК03:32

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Известия02:27

Появился трейлер финальной серии «Игры престолов»

РИА Новости04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Наука

Человек из Хуалундун — предок китайцев?

Кости древних людей в пещере Хуалун (или Хуалундун, провинция Аньхой) находили с 2006 года.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Здоровье

В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками

Столичные психиатры помогут москвичам разобраться с панической атакой, бессонницей, внезапной тревожностью на бесплатных лекциях.
Обновлено в 10:35
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

Обновлено в 09:39
Музыка

Лазарев намерен привезти Евровидение в Сочи

Музыкальный конкурс «Евровидение» можно будет провести в Сочи, в случае, если певцу Сергею Лазареву удастся привезти в страну хрустальный микрофон, а России получить право принимать его в следующем году.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Собчак вмешалась в спор об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова

С острова балерина улетела в одиночестве, без своего возлюбленного.
Обновлено в 08:12
Музыка

Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград»

Обновлено в 09:18
Происшествия

В ГИБДД рассказали, когда водитель может говорить по телефону за рулем

Обновлено в 09:33
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Происшествия

В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании

Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Энергетика

Сколько Россия может заплатить за грязную нефть в «Дружбе»

«Ущерб, вероятно, будет складываться из трех составляющих – недополученные средства за транзит, недополученная прибыль от переработки российской нефти, средства, потраченные на очистку и, возможно, на замену или ремонт вышедшего из строя оборудования», – считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

До открытия торгов на биржах США Минфин КНР объявил о введении повышенных пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд.
Обновлено в 10:13
Футбол

Пирло посоветовал «Ювентусу» главного тренера

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло, в своё время игравший за туринский "Ювентус", полагает, что аргентинский наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино идельно подходит клубу.
Обновлено в 06:59
Общество

Месячная норма осадков может выпасть в Москве на этой неделе

Из-за прогнозируемых на этой неделе дождей в Москве может выпасть месячная норма осадков для мая.
Обновлено в 10:39
Авто

Новый Land Rover Defender показали на свежих фотографиях

Компания Land Rover опубликовала свежие фотографии тестового прототипа нового Land Rover Defender, частично сбросившего камуфляж.
Обновлено в 04:43
Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160

Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Организатор теракта в Турции получил 53 пожизненных срока

Обновлено в 10:29
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей

По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Энергетика

«Роснефть» в первом квартале снизила чистый долг на 110 млрд руб

По итогам 2018 года «Роснефть» снизила чистый долг и торговые обязательства более чем на $14 млрд.
Обновлено в 10:22
Политика

Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Музыка

Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»

Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное