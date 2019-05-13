Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»Lenta.ru 05:07
Премьера финальной серии восьмого сезона состоится в ночь на 20 мая. Ранее в мае сообщалось, что поклонники сериала обнаружили предсказание о концовке «Игры престолов» в финале второго сезона.
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Наука
Человек из Хуалундун — предок китайцев?
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После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
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Музыкальный конкурс «Евровидение» можно будет провести в Сочи, в случае, если певцу Сергею Лазареву удастся привезти в страну хрустальный микрофон, а России получить право принимать его в следующем году.
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В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании
Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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Энергетика
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Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем
До открытия торгов на биржах США Минфин КНР объявил о введении повышенных пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд.
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Футбол
Пирло посоветовал «Ювентусу» главного тренера
Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло, в своё время игравший за туринский "Ювентус", полагает, что аргентинский наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино идельно подходит клубу.
Обновлено в 06:59
Общество
Месячная норма осадков может выпасть в Москве на этой неделе
Из-за прогнозируемых на этой неделе дождей в Москве может выпасть месячная норма осадков для мая.
Обновлено в 10:39
Авто
Новый Land Rover Defender показали на свежих фотографиях
Компания Land Rover опубликовала свежие фотографии тестового прототипа нового Land Rover Defender, частично сбросившего камуфляж.
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Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160
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Обновлено в 10:53
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей
По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Энергетика
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Политика
Лондон назначил нового посла Великобритании в России
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Обновлено в 09:25
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
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Музыка
Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»
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Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45