Кино
Вышел тизер финального сезона «Игры престолов»
Вышел тизер финального сезона «Игры престолов»Собака.ru05:06
Канал HBO выпустил новый тизер заключительного восьмого сезона сериала «Игра престолов». В ролике отсутствуют реплики героев и не показаны кадры из самого шоу. Напомним, последний сезон фантазийной саги выйдет в апреле 2019 года.
Собака.ru05:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Кино
Лучшие игры года назвали на The Game Awards
Обновлено в 06:20
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Вручение награды на 76-й церемонии «Золотой глобус» пройдет в Лос-Анджелесе 6 января.
Обновлено в 04:57
Кино
Квентин Тарантино займется съемками телесериала
Обновлено в 05:54
Кино
«Хроники хищных городов» успешно стартовали в России
Суммарная выручка кинотеатров России и стран СНГ оказалась в четверг примерно такой же, как и неделю назад.
Обновлено в 02:59
Кино
Звезда «Такси» Сами Насери приехал в Москву ради нового фильма
Звезда фильма "Такси" французский актёр Сами Насери снова приехал в Москву.
Обновлено в 03:05
Кино
«Аквамен» стартовал в Китае хуже «Бэтмена против Супермена»
На родине, согласно ранним прогнозам, "Аквамен" может завершить первый уик-энд с результатом около 65 миллионов долларов.В России и во многих других странах картина будет представлена зрителям 13 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:20
Кино
В Совфеде поздравили Инну Чурикову с юбилеем
Мероприятие приурочено к 75-летию советской и российской актрисы театра и кино, Народной артистки СССР Инны Чуриковой.
Обновлено в 06:47
Кино
По сериалу «Очень странные дела» выйдет игра
Обновлено в 06:22
Кино
«Доктор Кто» снова станет женщиной
Джоди Уиттакер стала первой женщиной, которой досталась роль "Доктора Кто" за 55 лет существования сериала.
Обновлено в 06:26
Кино
На телевидение не берут детский фильм, снятый по повести Крапивина
Создатели детского фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по произведению известного уральского писателя Владислава Крапивина, рассказали о том, что их ленту не берут на телевидение.
Обновлено в 05:28
Кино
В кино покажут спин-офф «Трансформеров»
Обновлено в 07:00
Кино
Чем покорил москвичей белорусский фильм «Тум-Паби-Дум»
Премьерный фильм вне возраста - "Тум-Паби-Дум", в котором дети осознанно и не очень моделируют взрослую жизнь, представили белорусские дипломаты на благотворительной рождественской акции для детей-сирот, которая состоялась в российской столице.
Обновлено в 04:40
Кино
Не стало автора документальных фильмов Бориса Сарахатунова
Обновлено в 06:53
Кино
Топ 10 самых обсуждаемых фильмов в Twitter за 2018 год
Одна из самых популярных социальных сетей в мире Twitter подвела итоги уходящего года и назвала 10 фильмов, которые чаще всего обсуждали пользователи.
Обновлено в 04:52
Кино
Возвращение в семью: Лей Сейду опять сыграет девушку Бонда в 25-м эпизоде «бондианы»
Леа Сейду ломает шаблоны и в юбилейном эпизоде вновь сыграет доктора Мадлену Свон, укравшую сердце агента 007 три года назад в «Спектре».
Обновлено в 05:57