Вышел тизер финального эпизода «Игры престолов»Культуромания 01:19

Телеканал HBO опубликовал в YouTube тизер финального эпизода «Игры престолов». Шестая серия восьмого сезона сериала выйдет 19 мая. Ранее сообщалось, что в Сеть попали спойлеры к финальным сериям «Игры престолов».

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