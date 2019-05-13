Кино

Вышел тизер финального эпизода «Игры престолов»Культуромания 01:19

Телеканал HBO опубликовал в YouTube тизер финального эпизода «Игры престолов». Шестая серия восьмого сезона сериала выйдет 19 мая. Ранее сообщалось, что в Сеть попали спойлеры к финальным сериям «Игры престолов».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В 5-й серии 8-го сезона «Игры престолов» произошла решающая битва между Дейнерис Таргариен и Серсеей Ланнистер

Вокруг ТВ11:59

Опубликован тизер последней серии «Игры престолов»

ТАСС06:19

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Газета.Ru01:12

Появился трейлер финальной серии «Игры престолов»

РИА Новости04:22

HBO опубликовал тизер финальной серии «Игры престолов»

РБК03:32

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Известия02:27

Опубликован тизер финальной серии «Игры престолов»

RT на русском04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского «заступника фашистов»

Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
Обновлено в 12:06
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Обновлено в 08:09
Политика

Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине

Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».
Обновлено в 07:51
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Волочкова захотела измерить длину острова шпагатом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова хочет измерить мальдивский остров Кудафуши с помощью шпагата.
Обновлено в 09:59
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Политика

В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины

Обновлено в 12:00
Авто

В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер

Обновлено в 08:15
Хоккей

«Барыс» подписал контракт с защитником Метальниковым

С игроком сборной Казахстана подписан двусторонний контракт на два сезона. Минувший сезон Метальников провел в карагандинской «Сарыарки».
Обновлено в 09:47
Космос

Девятой будет?

На сайте философского общества Вашингтона прошло голосование о дальнейшей судьбе Плутона, исключенного в свое время из семейства планет.
Обновлено в 12:18
Общество

В департаменте, который возглавляла Глацких, найдены нарушения бюджетного законодательства

"Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства департаментом молодежной политики", - сказали в пресс-службе, не уточнив сути нарушений и времени, когда они были допущены.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

«Бог велел делиться»: Чехова призналась в изменах бывшего мужа

Чехова призналась в изменах бывшего мужа, после чего у многих отпало множество вопросов.
Обновлено в 03:24
Игры

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood полноценно покажут на Е3 2019

Напоминаем, Werewolf: The Apocalypse выступает адаптацией одноименной настольной RPG.
Обновлено в 09:06
Футбол

Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России

Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл заинтриговала поклонников новой фотографией с младенцем

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл заинтриговала поклонников новым снимком.
Обновлено в 10:04
Кино

«Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA

Премии получили в том числе сериалы BBC «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз». Авторы сериала «Патрик Мелроуз» получили две награды.
Обновлено в 02:24
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Музыка

Шнуров призвал к спокойствию критиков дочери Алсу

Обновлено в 09:56
Общество

Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье

Обновлено в 00:37
Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное