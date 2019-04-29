Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»News.ru 07:55

Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.

Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO. Действие в очередном эпизоде происходит после сражения за Винтерфелл с белыми ходоками.

Экономика «ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.

Общество Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Общество Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Политика Путин вручил медали Героям Труда Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Происшествия Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Политика Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.

Политика МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».

Армия и оружие Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Политика Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство» Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.

Армия и оружие ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.

Экономика АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9% АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.