Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»News.ru 07:55
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO. Действие в очередном эпизоде происходит после сражения за Винтерфелл с белыми ходоками.
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Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.
— Дейенерис Таргариен, персонажТелеканал 360° 02:42
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Экономика
«ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка
Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.
Обновлено в 12:35
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором
Обновлено в 12:25
Общество
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
Обновлено в 12:00
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%
АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19