Кино

Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»News.ru 07:55

Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO. Действие в очередном эпизоде происходит после сражения за Винтерфелл с белыми ходоками.
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Дейенерис Таргариен
Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.
— Дейенерис Таргариен, персонажТелеканал 360° 02:42

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Тизер четвертого эпизода последнего сезона «Игры престолов» появился в Сети

ФАН09:38

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Российская газета09:15

В 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов» Арья Старк убила Короля Ночи

Вокруг ТВ04:17

Появился трейлер четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Комсомольская правда08:00

В Сети опубликовали тизер четвертой серии финала «Игры престолов»

Известия05:52

Темнота - друг молодежи: разбор 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Газета.Ru08:21

Опубликован тизер 4 эпизода финала «Игры престолов»

Телеканал 360°02:42
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Экономика

«ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка

Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.
Обновлено в 12:35
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

Обновлено в 06:49
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором

Обновлено в 12:25
Общество

Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер

Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
Обновлено в 12:00
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Кино

Марк Руффало очень рад, что больше не сможет спойлерить «Мстителей»

Обновлено в 07:07
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Кино

Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

Обновлено в 12:14
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика

Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства

Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону

Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Общество

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Музыка

В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»

Обновлено в 08:54
Общество

Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами

Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Барановская рассказала о насмешках со стороны подруг юности

Обновлено в 10:58
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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