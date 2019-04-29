Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»Вокруг ТВ 04:17

Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.

Красная жрица во второй раз прочитала свои заклинания, чтобы вокруг стен Винтерфелла загорелись рвы. Кадр из 3-й серии 8-го сезона "Игры престолов" Все это время Дейнерис и Джон Сноу рассекали воздух, сидя на драконах, которые извергали пламя, круша все на своем пути.

Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Общество Дмитрия Быкова выписали из больницы Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Общество Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала 27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.

Экономика Банк России решил ограничить денежные переводы за границу Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Кино В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.

Авто Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.

Экономика Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна "Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.

Футбол «Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином» Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество В Москве проходит репетиция парада Победы В центре Москвы проходит первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.

Политика Болтон обсудил ситуацию в Арктике с главой МИД Швеции Болтон подчеркнул, что очень рад, что США имеют такого сильного партнёра в Швеции.

Культура Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.

Хоккей Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».

Происшествия Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.

Общество Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.

Политика Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Здоровье Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.

Наука Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.