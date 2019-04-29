Кино
Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»Вокруг ТВ 04:17
Красная жрица во второй раз прочитала свои заклинания, чтобы вокруг стен Винтерфелла загорелись рвы. Кадр из 3-й серии 8-го сезона "Игры престолов" Все это время Дейнерис и Джон Сноу рассекали воздух, сидя на драконах, которые извергали пламя, круша все на своем пути.
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Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.
— Дейенерис Таргариен, персонажТелеканал 360° 02:42
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Авто
Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России
Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Кино
Финальную часть фильма «Мстители» сегодня покажут с небольшой задержкой в России
Мировая премьера фильма «Мстители: Финал» состоялась в прошлый четверг.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Общество
В Москве проходит репетиция парада Победы
В центре Москвы проходит первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Политика
Болтон обсудил ситуацию в Арктике с главой МИД Швеции
Болтон подчеркнул, что очень рад, что США имеют такого сильного партнёра в Швеции.
Обновлено в 14:15
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Культура
После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка
В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 27 апреля в 00:44
Наука
Детектор темной материи нашел рекордно стабильный изотоп
Обновлено в 01:44
Хоккей
Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом
Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Футбол
Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 были проданы на аукционе
Обновлено в 15:14
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Наука
Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления
Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01