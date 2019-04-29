Кино

Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»Вокруг ТВ 04:17

Красная жрица во второй раз прочитала свои заклинания, чтобы вокруг стен Винтерфелла загорелись рвы. Кадр из 3-й серии 8-го сезона "Игры престолов" Все это время Дейнерис и Джон Сноу рассекали воздух, сидя на драконах, которые извергали пламя, круша все на своем пути.
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Дейенерис Таргариен
Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.
— Дейенерис Таргариен, персонажТелеканал 360° 02:42

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Тизер четвертого эпизода последнего сезона «Игры престолов» появился в Сети

ФАН09:38

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Российская газета09:15

Опубликован тизер 4 эпизода финала «Игры престолов»

Телеканал 360°02:42

Появился трейлер четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Комсомольская правда08:00

В Сети опубликовали тизер четвертой серии финала «Игры престолов»

Известия05:52

Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»

Вокруг ТВ04:17

Темнота - друг молодежи: разбор 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Газета.Ru08:21
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Кино

Финальную часть фильма «Мстители» сегодня покажут с небольшой задержкой в России

Мировая премьера фильма «Мстители: Финал» состоялась в прошлый четверг.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме

Обновлено в 04:31
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Энергетика

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

Обновлено в 12:32
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»

Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Общество

В Москве проходит репетиция парада Победы

В центре Москвы проходит первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Политика

Болтон обсудил ситуацию в Арктике с главой МИД Швеции

Болтон подчеркнул, что очень рад, что США имеют такого сильного партнёра в Швеции.
Обновлено в 14:15
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Культура

После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка

В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 27 апреля в 00:44
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Наука

Детектор темной материи нашел рекордно стабильный изотоп

Обновлено в 01:44
Хоккей

Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Общество

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика

Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Футбол

Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 были проданы на аукционе

Обновлено в 15:14
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит

Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Наука

Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления

Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
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Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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