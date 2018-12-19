Кино
Как стало известно, американская киностудия Lionsgate Movies представила свой первый трейлер обновлённого фильма Hellboy. Это третья часть брутального кинокомикса. Премьера ожидаемого кинофильма запланирована на весну следующего года.
Политическая Экспертиза16:36
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Кино
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Обновлено в 12:17
Кино
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Обновлено в 14:42
Кино
В сети появились первые кадра «Аладдина» с Уиллом Смитом
В интернете появилась первая фотография будущей экранизации мультфильма «Аладдин» от Disney.
Обновлено в 14:31
Кино
«Расёмон» Акиры Куросавы станет телесериалом
Компания Amblin Television приобрела права на телевизионную адаптацию картины Акиры Куросавы «Расёмон».
Обновлено в 01:39
Кино
Фильм «Ненастье» вошёл в пятёрку лучших российских сериалов года
Многосерийный фильм Сергея Урсуляка «Ненастье», часть съёмок которого проходила в Нижнем Тагиле, занял четвёртую строчку рейтинга лучших отечественных сериалов по версии кинокритиков.
Обновлено в 03:18
Кино
Сбербанк открывает кинотеатры виртуальной реальности
Оператор программы «Спасибо от Сбербанка» запустит сеть кинотеатров, работающих по технологии виртуальной реальности (VR), сообщил банк.
Обновлено в 16:01
Кино
Супергерои Marvel отправятся на Первую мировую войну
Героям киновселенной Marvel придется отправиться на Первую мировую войну, сообщает издание Comic Book со ссылкой на итальянские СМИ.
Обновлено в 03:45
Кино
Руководитель «Современника» Галина Волчек отмечает 85-летие
Легенда театра и кино Галина Волчек сегодня принимает поздравления. Народной артистке исполнилось 85 лет.
Обновлено в 02:35
Кино
Глюкоза опровергла слухи о разводе, выйдя в свет с мужем
Глюкоза пришла на вечер в сопровождении мужа.
Обновлено в 10:27
Кино
В Москве состоялась премьера документального фильма «Крымчане»
Премьера документального фильма "Крымчане" режиссера Ашота Джазояна, рассказывающего о быте жителей полуострова, прошла в среду в московском кинотеатре "Ролан", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 14:16
Кино
Премия «Белый слон» объявила номинантов
Наталия Мещанинова Номинанты Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявлены в Москве в среду, 19 декабря.
Обновлено в 09:45
Кино
Науки юношей пытают: проблемы образования в кинематографе
Из штампованного сюжета о юноше, не обдумывающем житье (был в жизни каждого советского человека такой странный год, «от школы до армии»), которого общественность спасает от тюрьмы, устроив на работу, Грамматиков сделал образцовый фильм воспитания.
Обновлено в 16:02
Кино
«РБК Стиль» выбирает саундтреки 2018 года
Кажется, альбом точнее раскрывает историю героев, чем фильм: от первой встречи под кавер Эдит Пиаф La vie en Rose до влюбленности под, пожалуй, самую романтичную балладу года Shallow и тотального одиночества под I’ll Never Love Again.
Обновлено в 04:03
Кино
Банки с киноплёнкой довоенных лет обнаружили в Новосибирске
Снимали ведь не только на профессиональных киностудиях, были любительские коллективы, снимавшие на 35-миллиметровую профессиональную киноплёнку.
Обновлено в 06:54
Кино
Самые ожидаемые зарубежные фильмы 2019 года
Трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров» «Король Лев» Новая адаптация одного из самых известных мультфильмов студии «Дисней», который увидел свет в 1994 году.
Обновлено в 16:38