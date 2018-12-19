Как стало известно, американская киностудия Lionsgate Movies представила свой первый трейлер обновлённого фильма Hellboy. Это третья часть брутального кинокомикса. Премьера ожидаемого кинофильма запланирована на весну следующего года.

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