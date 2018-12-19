Кино

Первый трейлер нового фильма «Хеллбой» появился в Сети
VSE42 Новости
вчера в 18:42

В кинотеатрах фильм появится с 12 апреля 2019 года. Трейлер опубликовала американская киностудия Lionsgate Movies на своем канале YouTube.
VSE42 Новостивчера в 18:42

Подробнее о событии

В Сети появился первый трейлер нового фильма «Хеллбой»

Известиявчера в 22:00

Первый трейлер нового «Хеллбоя» выложили в Сеть

Телеканал 360°вчера в 17:18

Опубликован первый трейлер нового «Хеллбоя»

iReactorвчера в 16:46

Вышел первый трейлер к новой части «Хеллбоя»

Life.ruвчера в 15:56

Трейлер ремейка «Хеллбоя» появился в Сети

News.ruвчера в 15:52

Первый трейлер нового фильма «Хеллбой» появился в Сети

VSE42 Новостивчера в 18:42

Вышел первый трейлер третьего «Хеллбоя»

Российская газетавчера в 15:10
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:57, Ашберн
Кино

Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

Обновлено в 00:03
Кино

Сбербанк открывает сеть VR-кинотеатров

Обновлено в 00:28
Кино

Карл Маркс станет главным героем китайского аниме

Как стало известно, в Китае займутся созданием анимационного сериала о Карле Марксе.
Обновлено вчера в 23:37
Кино

Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском

«Константин рассказал о чем лента, и Папа сказал, что его интересует тема, и обещал посмотреть фильм», - сказал дипломат.
Обновлено вчера в 12:17
Кино

В Сети появились первые кадры фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом

В Сети появились первые кадры фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом в образе Джина.
Обновлено вчера в 18:37
Кино

Фильм Акиры Куросавы «Расёмон» станет телесериалом

Фильм Акиры Куросавы «Расёмон» станет драматическим многосерийным триллером.
Обновлено вчера в 06:20
Кино

В Москве состоялась премьера документального фильма «Крымчане»

Премьера документального фильма "Крымчане" режиссера Ашота Джазояна, рассказывающего о быте жителей полуострова, прошла в среду в московском кинотеатре "Ролан", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 14:16
Кино

В Советском районе сняли кино про подвиги югорчан в ВОв

Десять короткометражных фильмов вошли в проект «История подвигов». Его презентация прошла в Советском районе, сообщает ОТРК «Югра».
Обновлено в 00:10
Кино

Marvel снимет фильм про супергероев на Первой мировой войне

Одна из следующих картин Marvel представит действия, которые происходят во времена Первой мировой войны.
Обновлено вчера в 18:18
Кино

Редкую кинопленку довоенных лет обнаружили в Новосибирске

Уже известно, что старинные кадры содержат истории работников уникального завода "Электроагрегат", эвакуированного в Новосибирск из Москвы и выпускавшего прожекторы военного назначения.
Обновлено вчера в 23:41
Кино

Британский сериал «Лютер» станет полнометражным фильмом

Создатель британского сериала «Лютер» об эксцентричном детективе Нил Кросс приступил к работе над полнометражной версией телешоу.
Обновлено в 00:06
Кино

Науки юношей пытают: проблемы образования в кинематографе

Из штампованного сюжета о юноше, не обдумывающем житье (был в жизни каждого советского человека такой странный год, «от школы до армии»), которого общественность спасает от тюрьмы, устроив на работу, Грамматиков сделал образцовый фильм воспитания.
Обновлено вчера в 16:02
Кино

Премия «Белый слон» объявила номинантов

Наталия Мещанинова Номинанты Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявлены в Москве в среду, 19 декабря.
Обновлено вчера в 09:45
Кино

«Амедиатека» назвала самые популярные сериалы 2018 года

Сервис «Амедиатека» традиционно подвёл итоги года и назвал самые популярные сериалы.
Обновлено вчера в 05:43
Кино

Самые ожидаемые зарубежные фильмы 2019 года

Трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров» «Король Лев» Новая адаптация одного из самых известных мультфильмов студии «Дисней», который увидел свет в 1994 году.
Обновлено вчера в 16:38
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