Кино
Вышел трейлер фильма «Доктор сон»Культуромания 13:05
В Сети появился трейлер фильма «Доктор сон», который станет продолжением знаменитой ленты Стенли Кубрика «Сияние» 1980 года. Лента рассказывает историю Дэнни Торренса, спустя 40 лет после его ужасающего пребывания в отеле «Оверлук».
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Происшествия
В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка
В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Общество
Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами».
Обновлено в 20:10
Транспорт
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:12
Футбол
Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
США направили эсминец в Оманский залив
США отправили эсминец USS Mason в район Оманского залива, где накануне потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям.
Обновлено в 20:28
Политика
Российским судьям повысят зарплаты
"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - сказано в указе.
Обновлено в 14:12
Транспорт
Требуется полная реконструкция дороги до Березового и села имени Полины Осипенко
Губернатор Сергей Фургал в ходе рабочей поездки в Солнечный район осмотрел наиболее проблемные участки трассы от Комсомольска-на-Амуре до поселка Березовый, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Обновлено в 19:24
Общество
Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда был учрежден Минэкономразвития России с ВЭБ более года назад в рамках работы по повышению производительности труда.
Обновлено в 21:15
Общество
Глава Мысков уволился после жёсткого разговора с губернатором
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с главой Мысков Дмитрием Ивановым после ЧП на разрезе «Кийзасский», чтобы обсудить возникшие экологические проблемы, сообщила пресс-служба областной администрации.
Обновлено в 12:37
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Происшествия
Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды
Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.
Обновлено в 08:55
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
Обновлено в 15:47
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Футбол
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Обновлено в 15:40
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено в 15:48
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Общество
Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР), таким образом перечень запрещенных к содержанию дома диких животных увеличился практически вдвое.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Наука
Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов
Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30