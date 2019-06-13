Вышел трейлер фильма «Доктор сон»Культуромания 13:05

В Сети появился трейлер фильма «Доктор сон», который станет продолжением знаменитой ленты Стенли Кубрика «Сияние» 1980 года. Лента рассказывает историю Дэнни Торренса, спустя 40 лет после его ужасающего пребывания в отеле «Оверлук».

Происшествия В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.

Транспорт В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.

Общество В работе Instagram произошел сбой Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.

Политика США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400 Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

Происшествия В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.

Футбол Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.

Армия и оружие США направили эсминец в Оманский залив США отправили эсминец USS Mason в район Оманского залива, где накануне потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям.

Политика Российским судьям повысят зарплаты "В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - сказано в указе.

Транспорт Требуется полная реконструкция дороги до Березового и села имени Полины Осипенко Губернатор Сергей Фургал в ходе рабочей поездки в Солнечный район осмотрел наиболее проблемные участки трассы от Комсомольска-на-Амуре до поселка Березовый, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Общество Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда был учрежден Минэкономразвития России с ВЭБ более года назад в рамках работы по повышению производительности труда.

Общество Глава Мысков уволился после жёсткого разговора с губернатором Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с главой Мысков Дмитрием Ивановым после ЧП на разрезе «Кийзасский», чтобы обсудить возникшие экологические проблемы, сообщила пресс-служба областной администрации.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Происшествия Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Интернет Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского» В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Политика Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Общество Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР), таким образом перечень запрещенных к содержанию дома диких животных увеличился практически вдвое.

Шоу-бизнес Богомолов дал откровенное интервью Собчак Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.

Экономика Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Наука Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.