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Судя по трейлеру, Железному человеку, Капитану Америке, Черной Вдове, Халку и Соколиному глазу вновь придется сразиться с злодеем Таносом. Ожидается, что фильм выйдет в российский прокат 25 апреля. Премьера предыдущей части «Мстители: Война Бесконечности» состоялась в мае.
Lenta.ru09:02
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