Кино

Вышел первый трейлер новых «Мстителей»
Lenta.ru
09:02

Судя по трейлеру, Железному человеку, Капитану Америке, Черной Вдове, Халку и Соколиному глазу вновь придется сразиться с злодеем Таносом. Ожидается, что фильм выйдет в российский прокат 25 апреля. Премьера предыдущей части «Мстители: Война Бесконечности» состоялась в мае.
Lenta.ru09:02

Подробнее о событии

В Сеть выложили трейлер новой части «Мстителей» (видео)

Росбалт11:14

Marvel опубликовала трейлер новой части «Мстителей»

РИА Новости10:30

Опубликован тизер-трейлер «Мстителей-4»

Известия09:47

В сети появился тизер-трейлер четвёртых «Мстителей»

RT на русском09:05

Вышел первый трейлер новых «Мстителей»

Lenta.ru09:02

Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Финал»

ТАСС08:59

Вышел трейлер четвертых «Мстителей»

Газета.Ru08:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Кино

В сети вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»

Обновлено в 10:34
Кино

Лучшие игры года назвали на The Game Awards

Церемония The Game Awards состоялась в Лос-Анджелесе. На ней были названы лучшие игры 2018 года.
Обновлено в 08:30
Кино

Квентин Тарантино планирует возродить классический вестерн-сериал

Намек на интерес Тарантино к сериалу присутствует в его новом фильме «Однажды в Голливуде», где имя одного из персонажей Скотт Лансье, роль которого исполнит Люк Перри.
Обновлено в 10:11
Кино

Рибейты от Калининградской области получат три кинокомпании

В министерстве по культуре и туризму Калининградской области отмечают, что за время действия системы рибейтов на территории региона фильмы и сериалы сняли восемь кинокомпаний, потратив порядка 420 млн рублей.
Обновлено в 10:55
Кино

«Хроники хищных городов» успешно стартовали в России

Суммарная выручка кинотеатров России и стран СНГ оказалась в четверг примерно такой же, как и неделю назад.
Обновлено в 08:17
Кино

Джоди Уиттакер продолжит играть главную роль в «Докторе Кто»

Обновлено в 09:55
Кино

Казанцам бесплатно покажут венгерское кино

С 13 по 16 декабря в кинотеатре «Мир» пройдут Дни венгерского кино.
Обновлено в 09:08
Кино

В Сочи в третий раз пройдет международный кинофестиваль «Ирида»

На мероприятии, прошедшем 7 декабря, присутствовала также учредитель и президент Сочинского кинофестиваля Любовь Балагова.
Обновлено в 10:42
Кино

Актриса Леа Сейду вновь снимется в фильме «бондианы»

Стало известно, что Леа Сейду снимется в 25-м фильме «бондианы», актриса вновь исполнит роль доктора Мадлен Суонн.
Обновлено в 09:03
Кино

Жена Хаски рассказала о поддержке мужа супом и заботой

Жена рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) — актриса Алина Насибуллина — рассказала, как поддерживает музыканта после скандала с задержанием.
Обновлено в 07:36
Кино

Звезда «Такси» Сами Насери приехал в Москву ради нового фильма

Звезда фильма "Такси" французский актёр Сами Насери снова приехал в Москву.
Обновлено в 03:05
Кино

Опубликован топ-10 самых обсуждаемых в Twitter фильмов 2018 года

Составлен топ-10 самых обсуждаемых фильмов в социальной сети Twitter в 2018 году.
Обновлено в 09:14
Кино

Актрису Инну Чурикову наградили в Совете Федерации

Творчество всенародно любимой актрисы Инны Чуриковой оказало большое влияние на российских зрителей, и новый фильм не стал исключением.
Обновлено в 10:36
Кино

По сериалу «Очень странные дела» выйдет игра

Обновлено в 10:11
Кино

Ретроспектива Акиры Куросавы пройдет в кинотеатре «Октябрь»

Обновлено в 05:47
Главное