Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»Профиль вчера в 10:42

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех. Для режиссера это уже девятая работа.

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

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