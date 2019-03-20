Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»Профиль вчера в 10:42

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех. Для режиссера это уже девятая работа.
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Вышел трейлер нового фильма Тарантино о Чарльзе Мэнсоне и его банде

Газета.Ruвчера в 16:16

Опубликован трейлер «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Пятый каналвчера в 10:55

Леонардо ДиКаприо выложил кадры из «Однажды в Голливуде» (видео)

Газета Metroвчера в 09:40

Опубликован трейлер нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Life.ruвчера в 09:47

Трейлер нового фильма Тарантино появился в Сети

Телеканал 360°вчера в 12:36

Показали трейлер нового фильма Квентина Тарантино

Народные новостивчера в 14:44

Опубликован трейлер нового фильма Тарантино

ТК Звездавчера в 10:13
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Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
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Похороны Юлии Началовой откладывали трижды

Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

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Армия и оружие

Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили

21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).
Обновлено вчера в 17:08
Общество

ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России

Россияне, столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности – таких 47%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:18
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Футбол

Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика

Вадим Шумков раскритиковал больницы за неэффективные траты

В правительстве Курганской области состоялось совещание по результатам проверок центральных районных больниц.
Обновлено в 02:09
Политика

Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться

Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.
Обновлено 18 марта в 16:33
Экономика

В России стали строить меньше жилья

В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го.
Обновлено в 02:11
Авто

Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России

Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.
Обновлено вчера в 22:15
Кино

В Петербурге откроется Международный фестиваль балета «Мариинский»

Обновлено в 01:46
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей

Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams

За три года США вложат около шести миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте США Бараке Обаме, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
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Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными

Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
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