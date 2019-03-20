Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»Профиль вчера в 10:42
В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех. Для режиссера это уже девятая работа.
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Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили
21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).
Обновлено вчера в 17:08
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Россияне, столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности – таких 47%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:18
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
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Обновлено вчера в 23:07
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
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Обновлено в 01:13
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Футбол
Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Вадим Шумков раскритиковал больницы за неэффективные траты
В правительстве Курганской области состоялось совещание по результатам проверок центральных районных больниц.
Обновлено в 02:09
Политика
Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться
Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.
Обновлено 18 марта в 16:33
Экономика
В России стали строить меньше жилья
В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го.
Обновлено в 02:11
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России
Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams
За три года США вложат около шести миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте США Бараке Обаме, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Наука
Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными
Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00