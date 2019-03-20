Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»Профиль 10:42
В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех. Для режиссера это уже девятая работа.
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В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Умер народный артист Анатолий Адоскин
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