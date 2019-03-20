Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»Профиль 10:42

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех. Для режиссера это уже девятая работа.

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Политика Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.

Транспорт Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Экономика Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.

Армия и оружие Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Спорт Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Происшествия Снег застал автолюбителей врасплох Выпавший снег застал автолюбителей врасплох.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.

Политика Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

Шоу-бизнес Саша Савельева улетела в Израиль накануне родов Незадолго до появления первенца на свет Саша Савельева улетела в Израиль. Возможно, первенец солистки группы «Фабрика» появится за границей.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Футбол Зобнин успешно перенес операцию Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин успешно перенес операцию на правой руке, сообщает "Советский спорт".

Политика Трибунал в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Общество КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.

Экономика Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Здоровье Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).

Хоккей Кучеров оформил дубль в матче с «Вашингтоном». Видео Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона".