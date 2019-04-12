Кино
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»РБК 18:54
На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги. В трейлере показали бегущую по пустыне со световым мечом главную героиню предыдущих сиквелов Рей, которая вступает в схватку с неизвестным противников на космическом истребителе.
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Washington Examiner (США): в Санкт-Петербурге Путин дал мастер-класс по дезинформации (Washington Examiner)
Пока многотысячная аудитория наблюдала за происходящим, пока работали камеры, Путин увидел, что его министр экономического развития Максим Орешкин разговаривает по телефону.
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Политика
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