Кино
Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»Российская газета 10:05
На официальном YouTube-канале Paramount Pictures опубликован первый трейлер фильм "Соник в кино" (Sonic The Hedgehog), адаптации культовой серии игр про высокоскоростного антропоморфного синего ежа от компании Sega.
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Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Происшествия
Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года
Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:11
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Авто
BMW построит собственный завод в России
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Пентагон отреагировал на новое видео с аль-Багдади
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Обновлено в 07:37
Футбол
Ховард: надеюсь, «Ливерпуль» не станет чемпионом, пока я дышу
Если никто не допустит ошибку, то чемпионом станет „Манчестер Сити“.
Обновлено в 10:55
Экономика
«Сбербанк» намерен придерживаться существующей дивидендной политики
"Сбербанк" в ближайшей перспективе не планирует менять дивидендную политику.
Обновлено в 10:41
Кино
Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты
Зрители заявили, что он довел их до тошноты. В новом формате фрагмент опубликовал в Twitter художник из Глазго Джеймс Хьюстон.
Обновлено в 11:00
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики
Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ
Обновлено в 08:47
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Медведев назвал одну из главных задач ЕАЭС
На межправительственный совет Евразийского экономического союза собрались премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Обновлено в 07:51
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Здоровье
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Кино
Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из «Игры престолов»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своём инстаграме сообщила, что в сезоне-2019/2020 будет перевоплощаться в героиню фэнтезийного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:34
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40