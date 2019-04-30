Кино

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»Российская газета 10:05

На официальном YouTube-канале Paramount Pictures опубликован первый трейлер фильм "Соник в кино" (Sonic The Hedgehog), адаптации культовой серии игр про высокоскоростного антропоморфного синего ежа от компании Sega.
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Усатый Джим Керри против сверхскоростного ежа: Опубликован трейлер «Соника»

РЕН ТВ10:11

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»

Российская газета10:05

Джим Кэрри в роли Доктора Роботника в трейлере фильма о ежике Сонике

Афиша Daily09:53

Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»

Газета.Ru09:24

Злодей Кэрри и Gangsta’s Paradise: вышел трейлер «Соника»

News.ru09:17

Вышел первый трейлер фильма «Соник»

Life.ru09:55

Вышел трейлер киноадаптации «Соника» с Джимом Керри

Дождь09:29
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Политика

Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме

Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Происшествия

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:11
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика

Помпео оценил заявление Гуаидо о финальной фазе операции «Свобода»

Обновлено в 09:50
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Авто

BMW построит собственный завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Пентагон отреагировал на новое видео с аль-Багдади

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома

Обновлено в 07:37
Футбол

Ховард: надеюсь, «Ливерпуль» не станет чемпионом, пока я дышу

Если никто не допустит ошибку, то чемпионом станет „Манчестер Сити“.
Обновлено в 10:55
Экономика

«Сбербанк» намерен придерживаться существующей дивидендной политики

"Сбербанк" в ближайшей перспективе не планирует менять дивидендную политику.
Обновлено в 10:41
Кино

Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты

Зрители заявили, что он довел их до тошноты. В новом формате фрагмент опубликовал в Twitter художник из Глазго Джеймс Хьюстон.
Обновлено в 11:00
Политика

Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики

Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол

Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы

Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский встретился с главой ПЦУ

Обновлено в 08:47
Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14
Политика

Медведев назвал одну из главных задач ЕАЭС

На межправительственный совет Евразийского экономического союза собрались премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Обновлено в 07:51
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Здоровье

Чувство голода после еды может быть признаком диабета

По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Спорт

Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года

Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Кино

Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из «Игры престолов»

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своём инстаграме сообщила, что в сезоне-2019/2020 будет перевоплощаться в героиню фэнтезийного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:34
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
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Джим Керри
Канадо-американский актер
Канадско-американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Эйс Вентура: Когда зовёт природа», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне», «Вечное сияние чистого разума». Один из самых высокооплачиваемых комиков США. Первая главная роль - Марк Кендалл в фильме «Однажды укушенный». Талант Керри высоко оценён критикой: он обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. При этом в СМИ много раз отмечалось, что Керри ни разу за свою карьеру не выдвигался на «Оскар».
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Соник
Персонаж
Главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, а также созданных на её основе комиксов и мультфильмов. Соник - синий антропоморфный ёж, созданный художником Наото Осимой, программистом Юдзи Накой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой.
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