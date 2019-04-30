Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»Российская газета 10:05

На официальном YouTube-канале Paramount Pictures опубликован первый трейлер фильм "Соник в кино" (Sonic The Hedgehog), адаптации культовой серии игр про высокоскоростного антропоморфного синего ежа от компании Sega.

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»

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