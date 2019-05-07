Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»Российская газета 15:11

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
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Вышел первый трейлер хоррора «Оно-2»

Life.ru17:49

Вышел первый трейлер сиквела «Оно»

Мир фантастики12:06

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Российская газета15:11

Вышел первый тизер второй части хоррора «Оно»

News.ru13:20

Шары и бабушка-монстр: Вышел трейлер второй части «Оно»

Фонтанка.Ру12:44

Вышел трейлер второй части фильма «Оно»

Профиль13:24

Опубликован первый трейлер хоррора «Оно 2»

Известия16:13
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Футбол

«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 15:38
Политика

На киевском «Бессмертном полку» пронесли портреты Саши Грей и Яроша

Провокаторы с легкостью пронесли портреты порноактрисы Саши Грей и бывшего американского президента Рональда Рейгана на киевскую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто», заявил пользователь Facebook Олег Слабоспицький 9 мая на своей странице.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Футбол

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Авто

Преимущества и недостатки регистрации автомобиля на несовершеннолетнего ребенка

Многие проводят официальную регистрацию автомобиля на других граждан. В их число входят и несовершеннолетние дети.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Авто

Стало доступно рендерное изображение кабриолета Hyundai Venue

Независимые дизайнеры из X-Tomi Design представили своё видение на то, как бы мог выглядеть кроссовер Hyundai Venue в кузове «кабриолет».
Обновлено в 10:43
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено в 17:16
Космос

Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения

Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.
Обновлено 07 мая в 08:28
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

Bloomberg: Твит Трампа обвалил мировой рынок на $1.36 трлн

Фото: iStock Твит Трампа нанес значительный удар по мировому рынку акций.
Обновлено в 09:51
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика

Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд

Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Авто

Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM

В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.
Обновлено вчера в 13:49
Наука

Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают

Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено вчера в 00:11
Футбол

Рондон назван лучшим игроком «Ньюкасла» в нынешнем сезоне

Форвард «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком команды в текущем сезоне.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Путешествия

Омские каникулы: чем может удивить третья столица России

Обновлено в 17:02
Общество

Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Культура

Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко

Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
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