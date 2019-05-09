Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»Российская газета вчера в 15:11
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
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По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
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37-летняя Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой Сама Наталья и ее гражданский муж пока воздерживаются от комментариев.
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Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
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