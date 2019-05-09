Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»Российская газета вчера в 15:11

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
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Появился трейлер фильма «Оно: Глава вторая»

Газета.Ruвчера в 20:51

В сети появился трейлер «Оно 2»

RT на русскомвчера в 20:24

Вышел первый тизер второй части хоррора «Оно»

News.ruвчера в 13:20

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Российская газетавчера в 15:11

Опубликован первый трейлер хоррора «Оно 2»

Известиявчера в 16:13

Шары и бабушка-монстр: Вышел трейлер второй части «Оно»

Фонтанка.Рувчера в 12:44

Посмотрите первый трейлер сиквела «Оно»

Афиша Dailyвчера в 13:19
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Технологии

Цукерберг тайно купил два особняка на озере Тахо за $59 млн

Глава компании Facebook Марк Цукерберг купил два особняка на границе штатов Калифорния и Невада около озера Тахо стоимостью 59 миллионов долларов, передает Variety.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Гаджеты

Samsung представил 64-мегапиксельный датчик камеры

Как пишут специализированные издания, 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 получил технологию Tetracell для группировки четырех пикселей в один.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления

Обновлено вчера в 14:38
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии

По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

37-летняя Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности

37-летняя Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой Сама Наталья и ее гражданский муж пока воздерживаются от комментариев.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Озвучены дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Обновлено вчера в 10:28
Общество

Невзоров восхитился обстоятельствами гибели Доренко

Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Жена экс-бойфренда певицы МакSим: «Хочу троих детей»

Один из подписчиков спросил Елизавету, сколько она хочет детей, на что Брыксина ответила, что планирует троих.
Обновлено в 00:00
Общество

На Ростов надвигается шторм с ливнем и градом

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова, в ближайшее время на донскую столицу обрушатся сильные ливни, в сочетании с грозой и градом.
Обновлено вчера в 08:01
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено вчера в 17:47
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
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