Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»Российская газета 15:11

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
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В сети появился трейлер «Оно 2»

RT на русском20:24

Шары и бабушка-монстр: Вышел трейлер второй части «Оно»

Фонтанка.Ру12:44

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Российская газета15:11

Вышел первый тизер второй части хоррора «Оно»

News.ru13:20

Опубликован первый трейлер хоррора «Оно 2»

Известия16:13

Посмотрите первый трейлер сиквела «Оно»

Афиша Daily13:19

Возвращение в Дерри: Первый тизер фильма «Оно 2»

Киноафиша России12:10
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Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под ареста

Информатора организации арестовали в начале марта после того, как в суде она отказалась отвечать на вопросы о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks.
Обновлено в 21:31
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В результате массового ДТП в Подмосковье пострадали три человека

Обновлено в 12:38
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Музыка

Эд Ширан за год удвоил своё состояние и обогнал Адель в списке самых богатых британских артистов

В 2019-м Ширан оказался на 17-м месте, обогнав Адель, чьё состояние оценивается в 150 млн фунтов или 195 млн долларов – при этом она занимает 22-ю строчку и является самой богатой британской артисткой.
Обновлено в 19:48
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Общество

Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»

Доренко погиб в Москве вечером 9 мая после ДТП с мотоциклом на Николоямской улице.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Путешествия

Омские каникулы: чем может удивить третья столица России

Обновлено в 17:02
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Культура

Чем запомнился Сергей Доренко на телевидении и радио

Последний выпуск авторской ТВ-программы Доренко вышел 2 сентября 2000 года.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Киселев считает, что Доренко оставит незабываемый след в истории

Обновлено в 16:49
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Космос

Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну

Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос презентовал макет космического аппарата для высадки на поверхность Луны.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

Обновлено в 18:25
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Общество

9 самых нелепых и шокирующих открытий учёных

Обновлено вчера в 22:56
Авто

Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Политика

Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко

Обновлено в 20:11
Футбол

Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили большую ошибку — так глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал приговор Пресненского суда Москвы в отношении спортсменов.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Стало известно, где похоронят Доренко

Обновлено в 15:56
Происшествия

В Югре полиция сорвала согласованную летную акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 09:18
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

Обновлено в 06:41
Общество

«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»

Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено вчера в 12:46
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