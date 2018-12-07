Кино
Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Финал»ТАСС08:59
Студия Marvel опубликовала официальный трейлер к четвертому фильму о команде супергероев "Мстители" и раскрыла полное название картины. Ролик к фильму "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) был размещен на официальном YouTube-канале студии в пятницу.
ТАСС08:59
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