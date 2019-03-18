Вышел первый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»ТАСС 09:56

Компания Sony Pictures Entertainment показала первый трейлер к новому фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов.

Вышел первый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

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