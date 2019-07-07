Кино

Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от DisneyИзвестия 19:48

Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием. Лента рассказывает о приключениях доброй девушки Мулан, дочери старого солдата.
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Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney

Известия19:48

Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети

Телеканал 360°16:06

Вышел трейлер фильма «Мулан»

Газета.Ru13:41

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Российская газета13:55

Вышел первый ролик нового фильма «Мулан»

Lenta.ru13:51

Опубликован первый трейлер фильма «Мулан»

Life.ru15:12

Трейлер фильма «Мулан» появился в Сети

News.ru12:39
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Наука

Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники

Обновлено вчера в 04:11
Политика

Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено в 17:54
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Российскую резолюцию о борьбе с нацизмом не поддержали в ОБСЕ

В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Здоровье

В печально известной больнице в Бурятии не хватает врачей и оборудования

В Баргузинской центральной районной больнице в Бурятии не хватает реанимационного оборудования.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Энергетика

Гройсман высказался о повышении цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Политика

Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Общество

Андрей Кефер уволился с должности замглавы администрации Читы

Заместитель руководителя администрации по экономике и финансам Андрей Кефер уволился с должности.
Обновлено в 19:48
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Общество

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Спорт

Пловец Пригода завоевал золото на Универсиаде-2019

Россиянин Кирилл Пригода занял первое место в заплыве на 200 метров брассом на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Литвинова предстала в образе Малифисенты на съемочной площадке

Известно лишь, что в «Северном ветре» сыграют сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и многие другие известные актеры.
Обновлено в 15:11
Происшествия

СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях

На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.
Обновлено в 14:39
Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Обновлено в 17:55
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Политика

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 17:16
Общество

Названо самое холодное место в Подмосковье

Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
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Новозеландский кинорежиссёр
Новозеландский кинорежиссёр, сценаристка и продюсер, обладательница многочисленных кинематографических премий.
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