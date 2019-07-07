Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием. Лента рассказывает о приключениях доброй девушки Мулан, дочери старого солдата.

Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney

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