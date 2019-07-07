На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан". Титульную героиню сыграла китайская актриса, певица и неоднократный призер локальных кинофестивалей Лю Ифэй (Кристал Лю). Поставила ленту новозеландка Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка").

Политика Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор» Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".

Кино Дни рождения Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Политика Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Технологии Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up? Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.

Политика Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию Как изменится стоимость поездки на родину хачапури, и какие альтернативные направления смогут заменить грузинский пляжный и экскурсионный отдых, рассказали РИА Новости туроператоры и сервисы бронирования авиабилетов.

Космос Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного» Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Культура Продюсер Артур Браунер скончался в Германии О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.

Футбол Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико» Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.

Здоровье Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.

Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.

Происшествия 14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.