Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от DisneyРоссийская газета 13:55

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан". Титульную героиню сыграла китайская актриса, певица и неоднократный призер локальных кинофестивалей Лю Ифэй (Кристал Лю). Поставила ленту новозеландка Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка").
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Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети

Телеканал 360°16:06

Disney показала первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан»

Профиль15:54

Трейлер фильма «Мулан» появился в Сети

News.ru12:39

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Российская газета13:55

Вышел первый ролик нового фильма «Мулан»

Lenta.ru13:51

Вышел трейлер фильма «Мулан»

Газета.Ru13:41

Опубликован первый трейлер фильма «Мулан»

Life.ru15:12
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Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»

Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".
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Солдат ВСУ открыл огонь по бойцам «Азова»

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Рубрику ведет группа «Прямая речь»
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Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года

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Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Технологии

Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?

Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
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Политика

Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию

Как изменится стоимость поездки на родину хачапури, и какие альтернативные направления смогут заменить грузинский пляжный и экскурсионный отдых, рассказали РИА Новости туроператоры и сервисы бронирования авиабилетов.
Обновлено в 19:30
Космос

Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»

Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено 05 июля в 07:50
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено в 07:42
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Путешествия

Российские туристы случайно заплыли из Турции в Грецию

Обновлено в 18:28
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Общество

Гисметео, прогноз погоды на неделю: прогноз опять неутешительный

Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы жителям Русской равнины.
Обновлено в 12:30
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Культура

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Футбол

«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в первом туре нового сезона ФНЛ

Обновлено в 10:12
Футбол

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Здоровье

Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Актер Крис Хемсворт заявил, что знает каково быть беременным

Обновлено в 15:28
Происшествия

14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику

Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.
Обновлено в 13:42
Общество

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Футбол

Месси могут на два года отстранить от матчей за сборную Аргентины

Обновлено в 15:38
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Ники Каро
Новозеландский кинорежиссёр
Новозеландский кинорежиссёр, сценаристка и продюсер, обладательница многочисленных кинематографических премий.
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