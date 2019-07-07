На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан". Титульную героиню сыграла китайская актриса, певица и неоднократный призер локальных кинофестивалей Лю Ифэй (Кристал Лю). Поставила ленту новозеландка Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка").

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

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