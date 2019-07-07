Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от DisneyРоссийская газета 13:55

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан". Титульную героиню сыграла китайская актриса, певица и неоднократный призер локальных кинофестивалей Лю Ифэй (Кристал Лю). Поставила ленту новозеландка Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка").
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В Сети появился первый трейлер фильма «Мулан»

ФедералПресс14:32

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Российская газета13:55

Трейлер фильма «Мулан» появился в Сети

News.ru12:39

Трейлер фильма «Мулан» появился в Сети

Народные новости13:45

Вышел трейлер фильма «Мулан»

Газета.Ru13:41

Мулан демонстрирует свои лучшие качества в первом трейлере фильма

ИА InterMedia12:44

Вышел первый ролик нового фильма «Мулан»

Lenta.ru13:51
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Спорт

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Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

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Армия и оружие

Табель о рангах: Антон Орехъ

Были бы у нас нормальные выборы, была бы у нас прямая зависимость власти от народа, этот губернатор Усс уже в отставку давно бы ушел.
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В первом туре встретились местный «Авангард» и волгоградский «Ротор», который сумел переиграть соперника, как на поле, так и на стадионе.
Обновлено в 12:57
Происшествия

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Mozilla может стать «интернет-злодеем года»

Компанию номинировали на премию «интернет-злодей года». Mozilla номинирована на премию «интернет-злодей года».
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Гаджеты

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Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Татарстан стал четвертым в России по объему продаж новых грузовиков

В список лучших по объему рынка новых грузовых машин попали также Ханты-Мансийский АО - третье место и Татарстан, занявший четвертую строчку рейтинга.
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Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
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Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.
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Названы причины падения рождаемости в России

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"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
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