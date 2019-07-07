Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»NewInform вчера в 14:06
В Сети появился русский тизер картины «Мулан», снятой компанией Disney по мотивам одноименного мультфильма 1998 года. В картине рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, выдающей себя за мужчину. Героиня хочет вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам.
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Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Названы вакансии на Дальнем Востоке с зарплатой до 1,5 миллиона рублей
Первое место в топ-15 заняла вакансия риелтора в Петропавловске-Камчатском с оплатой труда от 60 тыс. до 1,5 млн рублей на руки.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области
Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес Путина
Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Новые назначения произошли в правительстве Забайкалья
Пресс-служба врио губернатора сообщила уже о шести назначениях.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Месси могут отстранить на два года от игр за сборную
За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён ею от игр за свою национальную команду на срок до двух лет.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Гороскоп на 8 июля: у Козерогов может измениться источник доходов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
В Таджикистане 13 заключенных скончались в результате отравления хлебом.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено вчера в 09:09
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Семья Бута прилетит в США 8 сентября для встречи с ним
Обновлено вчера в 23:57
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» стал лидером в российском прокате
Обновлено вчера в 20:23
Политика
В ОБСЕ призвали РФ отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие
Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Оказывается, этот экземпляр — уникальный прототип, сделанный АвтоВАЗом в единственном экземпляре в 1992 году.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Неизвестный вояж главы Хакасии в Москву
Глава Хакасии проведет несколько дней в Москве. Как стало известно 19rus.info, сегодня утром Валентин Коновалов вылетел в столицу РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Мороженое на завтрак улучшает умственные способности
Обновлено вчера в 04:24
Технологии
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»
Обновлено вчера в 19:37