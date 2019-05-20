Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»ТАСС 11:43

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood). События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.
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Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах

Lenta.ru17:07

В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»

Накануне.Ruвчера в 03:26

Канны-2019: Тарантино окончательно стал классиком Голливуда

Комсомольская правда15:53

На Каннском кинофестивале прошла мировая премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

ТАСС15:45

Появился трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Газета.Ru15:32

Себя показать и на других посмотреть: кинофестивали Ставропольского края

Победа 2605:56

В Каннах состоялась мировая премьера фильма Тарантино

Life.ru16:48
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
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Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

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Васильева рассказала Путину об увеличении зарплат учителей

Министр просвещения Ольга Васильева представила президенту России Владимиру Путину доклад о работе с региональными властями по улучшению материальных условий для учителей.
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На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
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Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке

Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
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Экономика

Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный»

Фонд Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный» с требованием провести внеочередное собрание акционеров.
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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
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Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Гаджеты

Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов

Обновлено в 15:24
Политика

Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию

Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено в 14:04
Политика

Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
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Шоу-бизнес

Сын Орбакайте отметил день рождения с мачехой Подольской

В большой и дружной семье Пресняковых случилось сразу два праздника подряд - 20 мая свой 37-й день рождения отмечала Наталья Подольская, а 21 мая 28 лет исполнилось сыну Владимира Преснякова-младшего - Никите.
Обновлено в 12:21
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Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова сделала лазерную коррекцию зрения

Без очков звезда всё видит расфокусировано, поэтому она давно задумывалась о лазерной коррекции зрения. Но телеведущая боялась идти к врачу.
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
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Общество

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

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Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

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Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
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Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии

Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Два ракетных снаряда разорвались в центре Алеппо

Два ракетных снаряда взорвались в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал Al Ekhbariya на своей странице в Twitter.
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Политика

Песков объяснил рост зарплат чиновников Кремля и правительства

Песков подчеркнул, что чиновникам вернули то, что срезали в 2015 году, когда Путин впервые подписал указы о сокращении их зарплат на 10%.
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Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.
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Квентин Тарантино
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Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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