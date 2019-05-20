Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»ТАСС 11:43
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood). События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Здоровье
В российских больницах не хватает врачей
Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Политика
Васильева рассказала Путину об увеличении зарплат учителей
Министр просвещения Ольга Васильева представила президенту России Владимиру Путину доклад о работе с региональными властями по улучшению материальных условий для учителей.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei
На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
Обновлено в 17:01
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Экономика
Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный»
Фонд Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный» с требованием провести внеочередное собрание акционеров.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Гаджеты
Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
Обновлено в 15:24
Политика
Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию
Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено в 14:04
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено в 13:54
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 на рендерах
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте отметил день рождения с мачехой Подольской
В большой и дружной семье Пресняковых случилось сразу два праздника подряд - 20 мая свой 37-й день рождения отмечала Наталья Подольская, а 21 мая 28 лет исполнилось сыну Владимира Преснякова-младшего - Никите.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сделала лазерную коррекцию зрения
Без очков звезда всё видит расфокусировано, поэтому она давно задумывалась о лазерной коррекции зрения. Но телеведущая боялась идти к врачу.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале
Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено в 18:55
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Два ракетных снаряда разорвались в центре Алеппо
Два ракетных снаряда взорвались в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал Al Ekhbariya на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:48
Политика
Песков объяснил рост зарплат чиновников Кремля и правительства
Песков подчеркнул, что чиновникам вернули то, что срезали в 2015 году, когда Путин впервые подписал указы о сокращении их зарплат на 10%.
Обновлено в 09:02
Технологии
Почтовая служба США начала испытания беспилотных грузовиков
Фото: iStock Американская почта начала первый этап испытаний доставки отправлений с помощью беспилотных грузовиков.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе
Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.
Обновлено в 09:54
Общество
Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка
Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
Обновлено в 17:00