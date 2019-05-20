Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»ТАСС 11:43

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood). События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.
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Канны-2019: Тарантино окончательно стал классиком Голливуда

Комсомольская правда15:53

В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»

Накануне.Ruвчера в 03:26

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Известия15:42

Появился трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Газета.Ru15:32

Ди Каприо жжет нацистов — вышел второй трейлер нового фильма Квентина Тарантино

Фонтанка.Ру11:59

В Каннах освистали просьбу Тарантино не спойлерить его фильм «Однажды в Голливуде»

Дождь14:56

На Каннском кинофестивале прошла мировая премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

ТАСС15:45
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Общество

Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку

Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 12:19
Хоккей

Латвия завершила выступление на ЧМ уверенной победой над Норвегией

Сборная Латвии уверенно обыграла команду Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Обновлено в 11:31
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика

Зеленский попросил США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с высокопоставленными представителями США, прибывшими в Киев для участия в церемонии инаугурации, обратился к ним с просьбой о сохранении действующих санкций против РФ с их последующим ужесточением.
Обновлено вчера в 14:20
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 04:43
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Игры

В Steam бесплатно раздают гоночную аркаду GRID 2

GRID 2 доступна для бесплатного скачивания в Steam. Получить игру можно по ссылке, акция продлится до 22 мая 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Обновлено в 05:12
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Футбол

Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в ближайшее время может возглавить ЦСКА.
Обновлено в 10:49
Энергетика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Авто

Toyota представила роскошный минивэн Granvia

8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
Обновлено в 08:37
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Обновлено в 11:05
Происшествия

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Футбол

Алексей Ионов может покинуть ФК «Ростов»

21 мая, 2019 Агент 30-летнего игрока Милко Бански изданию sport24 коротко прокомментировал будущее своего клиента: Большая вероятность, что Алексей покинет Ростов.
Обновлено в 16:19
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Футбол

Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн

Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Обновлено в 13:19
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Музыка

Финал «Евровидения» увидели более трех миллионов россиян

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение-2019», было более трех миллионов, передает телеканал РБК.
Обновлено в 12:33
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Австралийская актриса
Австралийская актриса и кинопродюсер. Робби начала карьеру в 2007 году в Австралии. Известность на родине ей принесла роль Донны Фридмен в телесериале «Соседи».
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Квентин Тарантино
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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