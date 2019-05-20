Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»ТАСС 11:43

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood). События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.
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Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

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В Каннах состоялась мировая премьера фильма Тарантино

Life.ru16:48

Канны-2019: Тарантино окончательно стал классиком Голливуда

Комсомольская правда15:53

На Каннском кинофестивале прошла мировая премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

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Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах

Lenta.ru17:07

Появился трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Газета.Ru15:32

В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»

Накануне.Ruвчера в 03:26
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На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

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Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
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Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

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Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
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HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710

Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
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В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
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Штаб Бердыева требует от «Ростова» порядка 100 млн рублей

По информации «СЭ», сумма задолженности составляет около 100 млн рублей.
Обновлено в 11:36
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Обновлено в 11:00
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Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Чай негативно влияет на организм человека при совмещении с алкоголем

Запивать крепкий алкоголь горячим чаем пагубно для здоровья человека, сообщает «aif.ru».
Обновлено в 14:46
Авто

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США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»

В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
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Голограмма Уитни Хьюстон отправится на гастроли

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В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

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Здоровье

В Нижнекамске снижается статистика смертности от раковых заболеваний

Возможно именно благодаря бесплатным медицинским обследованиям в последние годы в Нижнекамске снижается статистика смертности от онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Минобороны: В Сирии боевики готовят постановку химической атаки

Обновлено в 16:13
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Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 16:56
Игры

Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5

Новая консоль уменьшила время загрузки игры в 19 раз Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, но котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории

Обновлено в 03:02
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
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Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
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Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
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Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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