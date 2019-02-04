Кино
Вышел новый тизер фильма «Мстители: Финал»Весьма вчера в 23:44
Издание Deadline опубликовало информацию о новом тизере блокбастера "Мстители:Финал" (Avengers: Endgame).
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Происшествия
Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В центре Москвы при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
В результате возгорания в жилом доме на Никитском бульваре в Москве погибли четыре человека, сообщили в МЧС.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Источник назвал предварительную причину смерти Децла
Предварительная причина смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:45
Авто
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях
Сделать флагманскую модель доступнее удалось путем внедрения новых базовых комплектаций седана Vesta, универсала Vesta SW и универсала повышенной проходимости Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 05:06
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 10:59
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто
Volvo отзывает почти 2 тысячи автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за проблем с электроникой 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Country, XC40, XC60 и XC90.
Обновлено в 03:58
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто
Дилеры Aurus начнут принимать заказы на авто с 15 февраля
В конце следующей недели, с 15 февраля, крупнейшие российские автодилеры приступят к сбору предзаказов на роскошные автомобили молодого российского бренда Aurus.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Мать Децла назвала дату и место похорон артиста
Похороны Кирилла Толмацкого (рэпер Децл) состоятся 6 феврале на Пятницком кладбище, сообщила агентству «Москва» мать исполнителя Ирина Толмацкая.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Российские ритейлеры снизили цену на iPhone XR
Крупные российские ритейлеры снизили цены на один из флагманских смартфонов Apple - iPhone XR - почти на 8%, до 59,99 тысячи рублей, свидетельствуют данные продавцов.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Дорожные знаки меньшего размера появятся по всей России
Уменьшенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешного эксперимента, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:08
Авто
BMW рассказала о купе 8-Series в исполнении First Edition
Примерно через месяц после выпуска «одноразового» купе 8-Series, в котором были кусочки настоящих метеоритов, баварский бренд BMW решил пересмотреть «подогретую» версию M850i xDrive Coupe, чтобы представить еще одну специальную версию.
Обновлено в 02:48
Космос
Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона
Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Защита отца сенатора Арашукова обжаловала арест
Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева проинформировала о том, что защита Рауля Арашукова, отца задержанного на прошлой неделе сенатора Рауфа Арашукова, обжаловала его арест.
Обновлено в 03:21
Общество
Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода
Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Обнаружен пропавший самолет, перевозивший футболиста Эмилиано Салу
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777
The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В комитете по здравоохранению Петербурга проходят обыски
Силовики в понедельник проводят обыски в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:06
Авто
На Украине перестали покупать «Запорожцы»
Обновлено вчера в 14:17
Общество
В Краснодарской больнице детям смешали кашу с омлетом
Пациенты детского ЛОР-отделения Зиповской больницы в Краснодаре запечатлели на видео завтрак, который состоял из омлета и жидкой каши в одной тарелке, сообщает издание «Регион online», ссылаясь на публикацию записи в городском паблике.
Обновлено в 04:12
Экономика
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры до 1 января 2019 года, смогут начать получать пенсионные выплаты по старым правилам - в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
Обновлено в 03:47
Общество
Зайцы пришли в жилые двора Москвы, заявили в «Мосприроде»
Обновлено в 04:03
Экономика
Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе
Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в Калифорнии
В результате падения в воскресенье самолета Cessna на частный дом в пригороде американского города Йорба-Линда (штат Калифорния) погибли пять человек.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой
Обновлено вчера в 00:41