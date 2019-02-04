Кино

Вышел новый тизер фильма «Мстители: Финал»Весьма вчера в 23:44

Издание Deadline опубликовало информацию о новом тизере блокбастера "Мстители:Финал" (Avengers: Endgame).
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Супербоуле вышел новый тизер фильма «Мстители: Финал»

Газета.Ru06:06

Вышел постапокалиптический трейлер финальных «Мстителей»

Российская газета03:00

В новом трейлере четвертых «Мстителей» показали опустошенную Землю

Lenta.ru01:29

Появился тизер фильма «Мстители: Финал»

ТАСС03:12

Marvel презентовала тизер фильма «Мстители: Финал»

ФАН01:40

Marvel опубликовала тизер новых «Мстителей»

RT на русском02:33

Marvel показал новые тизеры четвертых «Мстителей» и «Капитана Марвел»

Телеканал 360°вчера в 23:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия

Найдено тело седьмого погибшего при пожаре в центре Москвы

Обновлено в 04:51
Происшествия

Прокуратура объяснила нестыковки в деле о гибели группы Дятлова

Представители прокуратуры Свердловской области ответили на вопросы прессы, связанные с загадочной гибелью туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года в районе горы Холатчахль на севере региона.
Обновлено в 06:06
Авто

«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные версии Lada Vesta

Цена на Lada Vesta универсал Cross в более дорогой комплектации Comfort теперь составит 780 тысяч рублей, что на 25 тысяч доступнее предыдущей базовой конфигурации, отмечает "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:25
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Названы дата и место похорон Децла

Прощание с известным российским рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Обновлено в 05:53
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто

На Украине перестали покупать «Запорожцы»

Обновлено вчера в 14:17
Космос

Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

Обновлено в 06:54
Транспорт

На юге Москвы вблизи МКАД перекрыли движение в центр из-за подтопления

Движение в центр перекрыто на Липецкой улице на юге Москвы вблизи МКАД днем в понедельник из-за скопления воды, водителям рекомендуют объезжать участок дороги по другим магистралям, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 05:24
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Авто

Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 03:30
Авто

Компания BMW представила новую спецсерию BMW 8-серии First Edition

Немецкий автопроизводитель представил BMW M850i xDrive Coupe в новой версии First Edition, первое отличие от базовой модели — это эксклюзивный цвет кузова Frozen Barcelona Blue.
Обновлено в 03:35
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки

Обновлено в 04:46
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

Обновлено в 03:17
Общество

Зайцы пришли в жилые дворы Москвы

В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
Обновлено в 07:03
Авто

Обновленный Lada Largus появится не ранее 2020 года

"Не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет", - ответил на вопрос об обновлении модели вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.
Обновлено вчера в 05:05
Здоровье

Онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Более 300 человек эвакуированы из ТЦ «Океания» на западе Москвы

"После обнаружения бесхозного предмета было принято решение об эвакуации 300 человек из помещений ТЦ", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:34
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков отказался требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Найден исчезнувший самолет с футболистом Салой

Обновлено вчера в 17:31
Авто

Aurus начнет прием заявок на автомобили проекта «Кортеж» с 15 февраля

Российский производитель люксовых автомобилей Aurus проекта «Кортеж» начнет принимать предварительные заказы через своих дилеров с 15 февраля, сообщил Минпромторг РФ.
Обновлено в 02:35
Экономика

Российские ритейлеры снизили цену на iPhone XR

Крупные российские ритейлеры снизили цены на один из флагманских смартфонов Apple - iPhone XR - почти на 8%, до 59,99 тысячи рублей, свидетельствуют данные продавцов.
Обновлено в 04:00
Экономика

Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам

Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».
Обновлено в 01:28
Происшествия

Врачи отказались выписывать нижегородца, делавшего кукол из трупов

Нижегородец, который делал из трупов девочек кукол, останется в психиатрической больнице.
Обновлено в 06:18
Экономика

Михаил Прохоров поменял структуру владения группой ОНЭКСИМ

Михаил Прохоров 1 февраля 2019 года напрямую стал владельцем 100% ООО «Группа ОНЭКСИМ», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В комитете по здравоохранению Петербурга проходят обыски

Силовики в понедельник проводят обыски в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:06
Общество

Раскрыта личность автора яйца из «Инстаграма»

Появилась информация о личности создателя самого популярного снимка в истории известной сети «Инстаграм».
Обновлено в 05:02
Здоровье

В Саратове все школы закрыли на карантин

Занятия во всех школах Саратова отменили с 5 февраля на неделю из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Москве студента колледжа ранили ножом

Студент Московского политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова в понедельник получил порез ладони в результате конфликта с другим учащимся, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Сергей Михайлов.
Обновлено в 06:42
Главное