Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17Вести.Ru 07:50

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
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Обвинённый в причастности к гибели МН17 ополченец вышел на свободу

News.ru08:04

СМИ назвали имя причастного к перевозке сбившего MH17 «Бука»

РБК09:07

Обвиненный в перевозке «Бука» на Украине отпущен из тюрьмы

Газета.Ru08:18

Причастный к перевозке «Бука» сепаратист — бывший «начальник службы тыла» самопровозглашенной ДНР

Эхо Москвы11:30

Обвиняемый в причастности к гибели малайзийского «Боинга» вышел из тюрьмы

Lenta.ru07:59

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Вести.Ru07:50

На Украине освободили мужчину, обвиненного в перевозке «Бука», пишут СМИ

РИА Новости07:46
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
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Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой

Обновлено в 05:25
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
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Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Общество

Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить

Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Политика

На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста

Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Обновлено в 06:56
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
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Марко заявил, что не будет убирать Гасли из «Ред Булл» до конца сезона

По словам Марко, Пьер Гасли всё равно завершит нынешний сезон в составе главной команды «Ред Булл».
Обновлено вчера в 17:37
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Общество

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек

В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Футбол

«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»

Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Общество

Представитель Гринписа: Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы

Насколько сложная ситуация сложилась в регионе, правильно ли поступили местные власти и дойдет ли дым до столицы, «Вечерняя Москва» спросила у руководителя противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григория Куксина.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Футбол

СМИ: Блан отказался стать главным тренером «Зенита»

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан ответил отказом на предложение возглавить санкт-петербургский "Зенит", сообщает France Football.
Обновлено в 12:24
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге

Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Энергетика

Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин

Обновлено в 05:58
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Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Обновлено в 13:12
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
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Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»

Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Экономика

Фунт стерлингов рекордно обвалился

Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
Обновлено в 10:24
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Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
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