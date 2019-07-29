Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17Вести.Ru 07:50
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Обновлено в 03:10
Общество
В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты
Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество
Минобороны России и генштаб Вооруженных сил Ирана подписали меморандум о расширении двусторонних связей, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.
Обновлено в 14:11
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Политика
Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Финансы
Курсы доллара и евро на 29 июля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Футбол
Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006
Обновлено в 12:58
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека
Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Здоровье
Ещё одну детскую поликлинику отремонтируют в Приморье
Специалисты отремонтируют педиатрическое отделение, а также поставят дополнительное оборудование.
Обновлено в 02:12
Экономика
Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье
Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Экономика
Пятая часть украинцев является трудовыми мигрантами
Министерство финансов Украины рассказало о том, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей.
Обновлено в 12:42
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32