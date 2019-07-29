Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17Вести.Ru 07:50

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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