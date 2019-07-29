Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17Вести.Ru 07:50
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Политика
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Яшина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации главы Красносельского муниципального округа оппозиционера Ильи Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Кабмин ФРГ пока не видит возможности на спасение ДРСМД
Германия хотела бы видеть со стороны России усилия по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого изначально в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Космос
NASA назвало причину возникновения частых землетрясений на Земле
Ученые NASA назвали причину возникновения частых и разрушительных землетрясений на Земле.
Обновлено 27 июля в 22:31
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Футбол
Китайский клуб заинтересован в трансфере Фернандо
Обновлено в 11:15
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Экономика
Пятая часть украинцев оказались гастарбайтерами
Почти пятая часть трудоспособного населения Украины находятся на заработках за границей.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Здоровье
Орловчанки шокированы новостью об отъезде доктора Алексея Голубенко
Ведь ни для кого не секрет, что Алексей Голубенко считался одним из лучших специалистов в области гинекологии в регионе.
Обновлено в 04:17
Футбол
Генеральный директор «Валенсии» Черышева намерен покинуть клуб
Генеральный директор "Валенсии" Матеу Алемани может в ближайшее время покинуть занимаемую должность из-за разногласий с владельцем клуба Питером Лимом, сообщает Marca.
Обновлено в 05:49
Общество
Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за неуплаты долга по ЖКХ
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении супруги губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за неуплаты более 9 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Обновлено в 11:31
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка
У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
Обновлено в 00:38
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В ДНР зафиксировали 27 нарушений нового перемирия за неделю
Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня за минувшую неделю с момента вступления в силу нового перемирия в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Обновлено в 11:12
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров
На сегодняшний день площадь пожара превышает 1,6 миллиона гектаров.
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны
Сегодня многие модели смартфонов оснащены датчиками изображения разрешением 48 Мп.
Обновлено в 00:39
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50