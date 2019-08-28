Кино
Российская газетаВышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли. Под которым - множество слов одобрения. И надежды, что лента встряхнет киновселенную DC как следует (на самом деле - вряд ли: фильм ни к какой вселенной заведомо не принадлежит).
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Происшествия
3 человека задержаны по делу об обрушении стены в Новосибирске
По делу об обрушении стены в Новосибирске задержаны трое сотрудников подрядной организации, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:33
Игры
Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной»
В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».
Игромания.ру 14:15
Футбол
Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил
Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
Советский спорт 12:26
Здоровье
«Мобильная медицина» осенью посетит все районы Ярославской области
Стартует проект в Переславском районе 9 сентября.
Интерфакс - Россия 10:39
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Армия и оружие
Актер и режиссер Сергей Пускепалис фактически одобрил убийства украинских военных в Донбассе
Конфликт на востоке Украины режиссер сравнил с Великой Отечественной войной.
Эхо Москвы 14:30
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Технологии
Эксперт оценил вероятность перехода россиян на платежную систему Telegram
Россияне вряд ли будут массово использовать платежную систему мессенджера Telegram, считает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
РИА Новости 06:07
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле двух огромных астероидов
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о том, что к нашей планете приближаются сразу два больших по размеру астероида.
ФАН вчера в 22:26
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:56
Происшествия
Из-за сильных ливней в Японии эвакуировали 850 тысяч человек
В Японии начались сильные ливни, которые заставили эвакуировать около 850 тысяч местных жителей. Причина — возникшая угроза оползней.
Невские Новости 01:31
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
Вести.Ru 15:02
Музыка
Эд Ширан объявил об уходе со сцены
Эд Ширан дал последний концерт своего тура "Divide" 26 августа 2019 года в Chantry Park, в его родном городе Ипсвич.
ИА InterMedia 07:11