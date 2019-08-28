Кино

Российская газетаРоссийская газетаВышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли. Под которым - множество слов одобрения. И надежды, что лента встряхнет киновселенную DC как следует (на самом деле - вряд ли: фильм ни к какой вселенной заведомо не принадлежит).
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Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

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