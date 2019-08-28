Кино
Российская газетаВышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли. Под которым - множество слов одобрения. И надежды, что лента встряхнет киновселенную DC как следует (на самом деле - вряд ли: фильм ни к какой вселенной заведомо не принадлежит).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Теннис
Киргиос объяснил, почему обвинил ATP в коррупции
Австралийский теннисист Ник Киргиос объяснил, что неправильно подобрал слова, когда обвинил ATP в коррупции.
Матч ТВ 15:25
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Госсовет республики даст отрицательное заключение на проект федерального закона, поскольку, как полагают в Казани, инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным «общественно-политическим последствиям».
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Политика
Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию
Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Газета.Ru 07:48
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Экономика
Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года
Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 08:42
Футбол
Аякс — АПОЭЛ 2:0
Победную точку на 80-й минуте поставил Душан Тадич. На Кипре команды сыграли вничью 0:0, поэтому в групповой этап вышел «Аякс».
LiveSport.ru 16:55
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Кино
«Союзмультфильм» объявил конкурс анимированных комиксов про Винни-Пуха
"Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров" проводит конкурс на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе.
Радио Sputnik 10:24
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Авто
Toyota и Suzuki создадут альянс
RT на русском 05:27
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Баскетбол
Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию
28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
МонаВиста 10:58
Технологии
NYT: Telegram выпустит свою криптовалюту в ближайшие 2 месяца
«Telegram сообщил инвесторам, что планирует разослать первые партии Gram в течение следующих двух месяцев», — написало издание со ссылкой на трех спонсоров проекта.
Телеканал 360° 01:59
Здоровье
Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.
Вечерняя Москва 07:02
Экономика
Новые инвестпроекты в Калмыкии могут привлечь около 1 млрд рублей
Rambler News Service 09:22
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Происшествия
Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу
Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Происшествия
Страховщик оплатит репатриацию погибшей в Турции российской девочки
Пострадавшая в результате несчастного случая в бассейне 12-летняя россиянка умерла сегодня в больнице Страховая компания "Согласие" полностью оплатит проведенное лечение и репатриацию тела в Россию 12-летней девочки, умершей после несчастного случая в Турции.
Аргументы и Факты 13:33
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54