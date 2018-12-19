Кино
Вышел первый трейлер к новой части «Хеллбоя». В Сети был представлен первый трейлер нового фильма «Хеллбой», который должен появиться на экранах 12 апреля 2019 года. Трейлер был представлен американской киностудией Lionsgate Movies.
iReactorвчера в 16:46
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