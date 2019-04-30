Кино
Вышел дебютный трейлер экранизации «Соника» с Джимом КерриGmbox.ru 09:24
В экранизации Соник объединяется со своим новым другом человеком, простым американским полицейским, и вместе они пытаются противостоять злодею Эггману, который планирует поймать Соника и поработить весь мир, используя его как источник энергии. Фильм выходит 15 ноября 2019 года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.
Обновлено в 12:22
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Если будет доказано, что голоса были накручены, Первый канал может аннулировать его результаты и провести повторный конкурс либо просто наградить лучших участников.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Политика
Порошенко и Зеленский договорились встретиться
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Наука
В Институте астрономии РАН сформировали созвездия Мстителей
Сотрудники Института астрономии при Российской академии наук (РАН) и видеоблогер Дмитрий Побединский в честь выхода в прокат блокбастера «Мстители: финал» сформировали созвездия в честь ключевых персонажей одной из главных кинофраншиз Голливуда.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»
Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Двухлетняя дочка Полины Гагариной ругается матом
Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пожаловался подписчикам на свою дочь.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность своего советника
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.
Обновлено в 12:44
Экономика
ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка
В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Интернет
Facebook представил «лёгкий» мессенджер LightSpeed и приложение Messenger для десктопа
Facebook заявил о запуске мессенджера LightSpeed. Он будет весить 30 МБ, тогда как Messenger — 100 МБ.
Обновлено в 11:26
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
В ЦИК Украины заявили о готовности к досрочным парламентским выборам
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук заявила, что в Центризбиркоме готовы к проведению досрочных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Под Пятигорском локализовали пожар на рынке
Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:32
Общество
В Петербурге ветераны и узники концлагерей получили новые квартиры
В Смольном 30 апреля в канун Дня Победы глава Петербурга Александр Беглов в торжественной обстановке вручил жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей ключи от новых квартир.
Обновлено в 12:28
Общество
Дочери Алсу Микелле Абрамовой устроили травлю из-за победы
В поддержку девочки поступили около 30 тысяч смс только от жителей Башкирии.
Обновлено в 11:11
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59