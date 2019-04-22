Общество
Вышедший из комы Быков написал оптимистичный пост в InstagramИзвестия 09:16
Писатель Дмитрий Быков, который накануне пришел в сознание после медикаментозной комы, сделал новую публикацию в Instagram. По словам культурного деятеля, слухи о его состоянии были «как обычно, сильно преувеличены».
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Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено в 17:37
Общество
Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»
Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Наука
ЦЕРН поможет России создать коллайдер
Проект представили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские и зарубежные ученые вместе будут создавать коллайдер.
Обновлено в 06:57
Экономика
Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Экономика
ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палаты
Ранее Счетная палата проверила, как министерство культуры использовало бюджетные деньги на сохранение исторического наследия в 2016-2018 годах.
Обновлено в 20:27
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Здоровье
Восьмилетнему Косте Баженову требуется 1,3 миллиона рублей на лекарство
Ребёнка спасет лекарство стоимостью 1 307 600 рублей. В семье Баженовых трое детей, такую сумму родителям Кости не собрать.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Хоккей
Экс-вратарь «Авангарда» Дафо: «30 дней в Омске – худшие в жизни. Получил первую зарплату и свалил оттуда»
Бывший вратарь «Авангарда» Байрон Дафо в подскате Пола Биссоннетта и Райана Уитни поделился воспоминаниями об игре за омский клуб.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Происшествия
Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Путешествия
Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники
С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Транспорт
В РЖД рассказали о преимуществах новых купе
Обновлено в 20:45
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено вчера в 22:08