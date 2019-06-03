Экономика
Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втроеИзвестия вчера в 17:02
В целом же с 2014 по 2018 год выручка российских экспортеров от реализации сельскохозяйственной продукции выросла в рублевом эквиваленте в три раза — с 517,87 млрд в 2013-м до 1,57 трлн рублей в 2018 году. В долларах она увеличилась почти в 1,7 раза — с 16 млрд в 2013 году до 25 млрд в 2018-м.
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Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн. Почти в 1,7 раза — с 16 до 25 млрд — она выросла за этот период и в долларах.Известиявчера в 17:02
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Российские экспортеры продуктов заработали на санкциях: их выручка выросла втрое за четыре года
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За период санкций сельхозпредприятия РФ втрое увеличили выручку на экспорте
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