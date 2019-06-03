Экономика

Выручка российских экспортеров за время санкций выросла втроеКубанские новости 03:21

В 2018 году больше всего экспортеры заработали на продаже злаков (658,12 млрд рублей), рыбы (269,47 млрд рублей) и жиров растительного происхождения (167,96 млрд рублей). При этом лучшую динамику по наращиванию доли на мировых рынках показали злаковые культуры.
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Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое

Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн. Почти в 1,7 раза — с 16 до 25 млрд — она выросла за этот период и в долларах.
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Век05:53

За период санкций сельхозпредприятия РФ втрое увеличили выручку на экспорте

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Выручка российских экспортеров увеличилась в три раза благодаря санкциям

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Российские экспортеры продуктов заработали на санкциях: их выручка выросла втрое за четыре года

Телеканал 360°вчера в 23:08

Экспортная выручка сельхозпроизводителей утроилась

Саминвестор00:11

Выручка российских экспортеров за время санкций выросла втрое

Кубанские новости03:21

Выручка российских сельхозэкспортеров за время санкций выросла в несколько раз

Известиявчера в 18:07
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В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:42
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Песков рассказал о попытках отрезать Россию от интернет-инфраструктуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости для России быть независимой и самодостаточной «на всех фронтах», в том числе в глобальной информационной среде — в интернете.
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Политика

Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию

Президент США Дональд Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию.
Обновлено в 02:32
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»

Обновлено в 05:04
Политика

Путин и Алиев обсудили по телефону сотрудничество РФ и Азербайджана

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Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Галина Польских впервые рассказала о трагедии с внуком

Мало кто знает, какую личную трагедию пережила знаменитая актриса Галина Польских.
Обновлено в 05:55
Авто

Озвучены цены на LADA Granta Cross

«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
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Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Обновлено вчера в 12:40
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Авто

Представлен 1010-сильный суперкар FV Frangivento Asfane DieciDieci

Итальянская компания FV Frangivento представила публике свою новинку - суперкар Asfane DieciDieci с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 03:28
Наука

Ежедневное употребление черники позволило улучшить здоровье сердца

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Обновлено вчера в 11:55
Авто

Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне

Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено 01 июня в 05:30
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд, рабочий день 11 июня — предпраздничный, поэтому будет сокращен на час.
Обновлено в 02:51
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией.
Обновлено в 00:59
Здоровье

Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве

Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
Обновлено в 04:42
Футбол

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой российской компанией

Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
Обновлено в 06:02
Общество

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Политика

В правительстве поддержали запрет кальянов и вейпов в ресторанах

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено в 05:47
Общество

Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей

Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:11
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Общество

Алтайский край перешёл на цифровое вещание

В Алтайском крае сегодня, 3 июня, произошло отключение аналогового вещания федеральных телевизионных и радиоканалов, ему на смену пришла «цифра».
Обновлено в 03:33
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
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