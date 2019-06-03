Экономика
Выручка российских экспортеров за время санкций выросла втроеКубанские новости 03:21
В 2018 году больше всего экспортеры заработали на продаже злаков (658,12 млрд рублей), рыбы (269,47 млрд рублей) и жиров растительного происхождения (167,96 млрд рублей). При этом лучшую динамику по наращиванию доли на мировых рынках показали злаковые культуры.
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с чего всё началось
Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн. Почти в 1,7 раза — с 16 до 25 млрд — она выросла за этот период и в долларах.Известиявчера в 17:02
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За период санкций сельхозпредприятия РФ втрое увеличили выручку на экспорте
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