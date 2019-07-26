Экономика
Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%ТАСС 04:00
Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Общество
Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные
На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.
Обновлено 24 июля в 12:19
Политика
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Футбол
Бибрас Натхо может вернуться в РПЛ
Как сообщает Sports24, израильский футболист Бибрас Натхо может вернуться в чемпионат России.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Минздрав назвал три самые опасные инфекционные болезни в России
Самым опасным инфекционным заболеванием среди взрослого населения России является гепатит.
Обновлено в 07:07
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Алексей Ананьев потерял контроль над «Техносервом»
Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора «Группы Техносерв», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.
Обновлено в 04:56
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Космос
На орбиту Солнца ворвался вражеский корабль инопланетян – ученый
На орбите Солнечной системы замечен вражеский корабль пришельцев.
Обновлено в 02:57
Музыка
«Жара» началась в столице Азербайджана
Обновлено в 06:44
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Футбол
Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам
Обновлено в 06:19
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Экономика
Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое масло
Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На футболистов лондонского «Арсенала» напали с ножами
Двое неизвестных с ножами напали на футболистов Арсенала Месута Озила и Сеада Колашинаца в Лондоне, сообщают Известия .
Обновлено в 05:27
Происшествия
В США 16 морпехов подозревают в торговле людьми и наркотиками
Обновлено вчера в 14:38
Общество
В Амурской области ввели региональный режим ЧС
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Спорт
«Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?»
Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».
Обновлено в 07:25
Футбол
«СКА-Хабаровск» усилился другом Неймара из Бразилии
Обновлено в 05:49
Авто
АвтоВАЗ изменит цены с 1 августа
Обновлено вчера в 11:32