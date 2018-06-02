Экономика
Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%ТАСС 04:00
Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Лукашенко высказался об отношениях с Россией
Обновлено в 07:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа
Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Хоккеист скончался после жестокой драки у бара в Тамбове
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
По данным ведомства, Россия не направляла судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.
Обновлено в 13:28
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено 23 июля в 02:02
Гаджеты
Apple покупает большую часть модемного бизнеса Intel
Сообщается, что в Apple перейдут около 2,2 тысяч сотрудников Intel.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Украинца задержали за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8
Специалисты установили, что обнаруженные у мужчины устройства предназначались для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-29.
Обновлено в 13:06
Космос
Илон Маск показал видео испытаний прототипа межпланетного корабля
Компания Space X в настоящее время проводит испытания прототипа космического корабля Starship, который, как ожидается, в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые перелёты.
Обновлено в 06:07
Спорт
Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды
Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:08
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
NVIDIA выпустит новую домашнюю игровую консоль на Android
В документации устройство обозначено как игровая консоль Shield TV P3430 корпорации NVIDIA.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Двое туристов из Юго-Восточной Азии избили 29-летнюю россиянку в очереди у входа в музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине.
Обновлено в 10:53
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Политика
Мединский рассказал об увеличении доходов музеев в России
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что за последние шесть лет музеи в стране посетили более 150 млн человек, а внебюджетные доходы музеев выросли в 2,5 раза.
Обновлено в 07:48
Авто
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48
Политика
Трамп пригрозил ответить на «глупость Макрона» пошлинами на вино
Президент США Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем так называемого "налога на Google".
Обновлено в 13:36