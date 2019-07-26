Экономика
Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%ТАСС 04:00
Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
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Космос
Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону
Обновлено в 04:21
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
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Политика
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Российские моряки с танкера Nika Spirit, который днем 24 июля был захвачен в порту Измаила, прибыли в аэропорт Домодедово.
Обновлено в 00:59
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
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Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»
Двое неизвестных напали с ножами на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:25
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Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод с Татьяной Морозовой
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Политика
Правительство утвердило методику оценки эффективности губернаторов
Правительство утвердило методики оценки эффективности губернаторов.
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Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Лолита Милявская встретила свою первую любовь спустя 39 лет
В жизни Лолиты Милявской было немало мужчин. Однако с одним из своих самых первых избранников она не виделась уже несколько десятилетий.
Обновлено в 01:58
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии, она лежит в отделении острых эндотоксикозов.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Культура
Выставка работ художников с изображением ВДНХ откроется 1 августа
В павильоне "Дом культуры" на ВДНХ (строение № 84) 1 августа откроется выставка лучших работ художников, которые участвовали в июльских пленэрах.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в то время как продажи новых дизельных машин в нашей стране падают, реализация подержанных таких автомобилей, наоборот, растет.
Обновлено в 04:33
Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Лукашенко отказался менять дружбу с Россией на деньги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна «никогда и ни за какие деньги» не станет рвать отношения с «братской» Россией.
Обновлено в 05:59
Экономика
Россия сократила долю доллара США во внешней торговле
Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Авто
В ноябре представят новую Kia Optima
Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
BMW готовит очередной компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер BMW построят на платформе UKL2, которая лежит в основе целого ряда компактных моделей концерна: от BMW 2-Series Active и Gran Tourer, BMW X1 и до нескольких моделей Mini.
Обновлено в 02:14