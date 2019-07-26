Экономика

Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%ТАСС 04:00

Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
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Чистая прибыль владельца Google во II квартале увеличилась втрое

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Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
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