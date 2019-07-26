Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.

Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.

Политика Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.

Происшествия Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Футбол «Барселона» намерена продать Ракитича или Видаля Руководство "Барселоны" ищет средства для покупки форварда ПСЖ Неймара. Ради этого клуб готов продать Артуро Видаля или Ивана Ракитича.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.

Единоборства Ковалев и Альварес могут провести бой в октябре Поединок чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса и чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева может состояться в октябре 2019 года, сообщает Boxingscene.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Происшествия Американец умер после посещения аквапарка В США умер мужчина, заразившись опасным паразитом во время посещения аквапарка, сообщает Mirror.

Происшествия Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Происшествия За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).

Происшествия Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Футбол «Арсенал» арендовал Ломовицкого у «Спартака» Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале».