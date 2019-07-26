Экономика
Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%ТАСС 04:00
Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа
Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
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Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
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Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии
Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Обновлено в 08:30
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
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Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Наука
Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час
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Футбол
«Барселона» намерена продать Ракитича или Видаля
Руководство "Барселоны" ищет средства для покупки форварда ПСЖ Неймара. Ради этого клуб готов продать Артуро Видаля или Ивана Ракитича.
Обновлено в 02:55
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых
В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.
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Единоборства
Ковалев и Альварес могут провести бой в октябре
Поединок чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса и чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева может состояться в октябре 2019 года, сообщает Boxingscene.
Обновлено вчера в 20:15
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Американец умер после посещения аквапарка
В США умер мужчина, заразившись опасным паразитом во время посещения аквапарка, сообщает Mirror.
Обновлено в 09:07
Авто
Введение новых автомобильных номеров в России перенесли на год
Обновлено в 09:35
Политика
Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу
Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Происшествия
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве женщины в Раменском
Обновлено в 09:49
Происшествия
За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу
Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).
Обновлено в 08:50
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест
Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:30
Общество
Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Общество
Фестиваль «Бургерфест» пройдёт 27 июля в парке Горького
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Арсенал» арендовал Ломовицкого у «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале».
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына
Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.
Обновлено в 10:00