Экономика

Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%ТАСС 04:00

Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
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Динамика рекламной выручки Google ухудшилась во втором квартале

Adindex.ru09:39

Чистая прибыль владельца Google в апреле-июне выросла в три раза

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Чистая прибыль владельца Google во II квартале увеличилась втрое

Rambler News Service02:38

Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%

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Alphabet увеличила прибыль во 2-м квартале более чем в 3 раза

Финмаркет03:34

Чистая прибыль Alphabet за первое полугодие выросла на 32%

Вести.Финанс05:38
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Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено в 07:48
Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Обновлено в 08:30
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
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Футбол

Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Политика

Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме

Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Политика

Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing

На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Наука

Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час

Обновлено 23 июля в 09:16
Футбол

«Барселона» намерена продать Ракитича или Видаля

Руководство "Барселоны" ищет средства для покупки форварда ПСЖ Неймара. Ради этого клуб готов продать Артуро Видаля или Ивана Ракитича.
Обновлено в 02:55
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.
Обновлено в 09:37
Единоборства

Ковалев и Альварес могут провести бой в октябре

Поединок чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса и чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева может состояться в октябре 2019 года, сообщает Boxingscene.
Обновлено вчера в 20:15
Музыка

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Американец умер после посещения аквапарка

В США умер мужчина, заразившись опасным паразитом во время посещения аквапарка, сообщает Mirror.
Обновлено в 09:07
Авто

Введение новых автомобильных номеров в России перенесли на год

Обновлено в 09:35
Политика

Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу

Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
Обновлено в 10:02
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Происшествия

Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Происшествия

На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода

На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве женщины в Раменском

Обновлено в 09:49
Происшествия

За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу

Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).
Обновлено в 08:50
Происшествия

Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест

Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:30
Общество

Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США

Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Общество

Фестиваль «Бургерфест» пройдёт 27 июля в парке Горького

Обновлено вчера в 06:04
Политика

Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций

Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Футбол

«Арсенал» арендовал Ломовицкого у «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале».
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына

Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.
Обновлено в 10:00
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