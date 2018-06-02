Экономика
Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%ТАСС 04:00
Показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
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В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
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Происшествия
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Экономика
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В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.
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МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования "под надуманным предлогом", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
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Политика
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Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:56
Наука
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Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Общество
Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
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Армия и оружие
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Китайские журналисты рассказали о том, как появление российских бомбардировщиков Ту-160 во время учений BALTOPS-2019 «напугало НАТО».
Обновлено в 12:13
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
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Обновлено в 02:59
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Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
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Обновлено в 11:06
Общество
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Штрафы за несанкционированные полеты дронов в запретных зонах России увеличены в 10 раз.
Обновлено в 11:08
Политика
Во время выступления Трампа на гербе США появился двуглавый орел
Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими сторонниками в Вашингтоне на фоне измененной президентской печати.
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Происшествия
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Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Финансы
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Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
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Армия и оружие
Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность размещения США оружия в космосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири
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Шоу-бизнес
Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына
Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.
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