Экономика

Выручка компании «Россети» в 2018 году превысила триллион рублейНовые Известия 09:16

Выручка компании «Россети» в 2018 году впервые в истории пересекла рубеж в 1 триллион и составила 1 021,6 млрд рублей. При этом из года в год холдинг продолжает демонстрировать рост всех ключевых финансовых показателей.
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«Россети» достигли свыше 1 трлн руб выручки в 2018 году

Ньюс-НН11:24

ГК «Россети» пробила рубеж в триллион рублей в 2018 году

NashGorod.ru11:56

«Россети» демонстрируют рост финансовых показателей

ТагилСити.ру11:33

Выручка компании «Россети» в 2018 году превысила триллион рублей

Новые Известия09:16

Чистая прибыль «Россетей» по итогам 2018 года достигла 124,7 млрд рублей

Inkazan11:18

«Россети» заработали свыше триллиона

Профиль07:11

Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей

REGNUM06:31
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Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
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В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд

В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
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Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества

Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
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Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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Происшествия

Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование

В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину

Обновлено в 14:53
Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента

Обновлено в 19:29
Политика

Венесуэла получила 65 тонн медикаментов от Китая

Венесуэла в пятницу получила 65 тонн медикаментов от Китая, сообщило гостелевидение латиноамериканской страны со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.
Обновлено в 17:56
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Политика

Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым

Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Политика

Порошенко, Зеленский и Тимошенко не приедут на теледебаты

Обновлено в 08:06
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти

Сегодня, 29 марта, в России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти, инициатором которых стал сенатор Андрей Клишас.
Обновлено в 03:26
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Политика

В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной

Обновлено в 17:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заплатит 500 тысяч «Мольде» за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» около 500 тысяч фунтов стерлингов в качестве жеста доброй воли за переход главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 08:45
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Культура

Лидер еврейской общины России возмутился новым клипом Rammstein

Борода считает, что обществу следует демонстративно показать свое неприятие и даже отвращение к такому творчеству.
Обновлено в 11:00
Космос

Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна

Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
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Армия и оружие

Канадские миротворцы решили не задерживаться в Мали

Ранее сообщалось, что Канада получила от ООН просьбу продлить присутствие своих миротворцев в Мали до октября 2019 года.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Гаджеты

Опубликован первый чертеж нового iPhone XI

В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
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Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
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Футбол

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Обновлено в 12:12
Авто

Следующий Honda Jazz будет только гибридным

Как рассказали представители марки в интервью с европейскими журналистами, они довольны продажами гибридного кроссовера CR-V и уверены в успехе гибридного Honda Jazz.
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Наука

Изменение климата склонило южно-европейских неандертальцев к каннибализму

Неандертальцы, жившие в период межледниковья 128–117 тысяч лет назад на юге Европы, возможно, были каннибалами по необходимости.
Обновлено в 10:21
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