Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%РБК 06:25
Чистая прибыль Yandex выросла на 49% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 6,2 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 10,8 млрд руб. Указанные результаты компании не учитывают показателей «Яндекс.Маркета».
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Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» выросла в I квартале на 36% — до 5,4 млрд рублей
Rambler News Service06:15
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Политика
Госдеп осудил указ о российском гражданстве для жителей Донбасса
Госдепартамент США назвал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса «провокационными действиями» и «усилением атаки на суверенитет Украины».
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Футбол
Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»
Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Политика
Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным
Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Политика
Литва призвала ужесточить санкции против России
Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности, — цитирует «Интерфакс» заявление литовского МИДа.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Диетологи назвали три способа для эффективного похудения перед летом
Диетологи предложили желающим сбросить лишний вес придерживаться трех простых правил, которые, по их мнению, помогут похудеть без особых усилий.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом» состоянии певицы после ДТП
Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала Пятому каналу о состоянии своей подопечной после ДТП, в которое она попала некоторое время назад в Европе.
Обновлено в 07:52
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Политика
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Здоровье
Московские больницы пригласили жителей города на дни открытых дверей в мае
В рамках дней открытых дверей в московских больницах всех желающих научат оказывать первую помощь близким, перенесшим инсульт, проинформируют о профилактике сахарного диабета и бронхиальной астмы.
Обновлено в 06:57
Энергетика
Польша остановила транзит нефти из России
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:13
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Космос
НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью
Обновлено в 07:31
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Общество
Актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты
Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира.
Обновлено в 02:30
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Медведев поручил проработать вопрос о рабочем времени женщин на селе
Министерства, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей должны до 29 мая представить в правительство предложения о регулировании продолжительности рабочей недели для женщин на селе, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Мы спокойно занимаемся реабилитацией»
Елена Владимировна возмущена слухами. По словам жены актера, его состояние не вызывает опасений.
Обновлено в 00:00
Общество
Врио главы Липецка извинилась за слова о евреях
Исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина записала видео с извинениями за публичное высказывание о «еврейской фамилии», которое некоторые горожане сочли антисемитским.
Обновлено в 08:12
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.
Обновлено в 07:39
Футбол
Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»
Кьел Схерпен, голкипер «Эммена», с лета начнёт карьеру в «Аяксе».
Обновлено в 06:15
Политика
Армянка Симоньян предсказала России президента Хабиба
Если же ничего не менять, уверена Симоньян, Россия к 2040 году станет совершенно другой страной – в первую очередь, мусульманской.
Обновлено в 07:03
Кино
DC представила трейлер сериала «Болотная тварь»
Обновлено в 05:35
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13