Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%РБК 06:25
Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 10,8 млрд руб. Указанные результаты компании не учитывают показателей «Яндекс.Маркета».
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Энергетика
Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании
Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.
Обновлено в 12:07
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
Обновлено в 15:51
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание
В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра», Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:12
Футбол
Кононов: «Арсенал» просто сегодня сыграл лучше, чем мы
Обновлено в 15:36
Политика
Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Хоккей
Воробьёв рассказал, когда определится с составом на заключительный этап Еврохоккейтура
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на четвёртый этап Еврохоккейтура — Чешские игры.
Обновлено в 14:33
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Путешествия
Чартеры из России в Египет могут возобновиться осенью
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в интервью изданию "Известия", что чартерные авиарейсы из России в Египет могут возобновиться осенью этого года.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Певица МакSим переведена в реанимацию
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Политика
В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей
Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 650 тыс. рублей.
Обновлено в 10:50
Футбол
Нобоа: «Могу себя назвать черным русским»
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как чувствует себя в России.
Обновлено в 12:27
Общество
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста
Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено в 15:52
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Авто
УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС
Обновлено в 15:18